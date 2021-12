"Voy a invitar a López-Dóriga", responde AMLO a críticas del periodista tras desayuno con Slim

Tras un desayuno que tuvo este lunes con Carlos Slim en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hablaron, entre otras cosas, de la decisión que tomó el empresario de pagar sus impuestos en México por la venta de una filial de una de sus empresas.

En su conferencia mañanera de este martes, López Obrador precisó que Slim pagó 28 mil millones de pesos.

Ante las críticas que recibió en redes sociales por el desayuno que tuvo con Carlos Slim y por la "vajilla buena" que usó, como dijo el periodista Joaquín López-Dóriga, el presidente de México señaló que hasta eso "andan viendo".

"Les prometo que yo nunca me había dado cuenta, no había yo reparado en eso. Es un comedor que quedó ahí desde hace muchísimo tiempo, se usa y pues dije ´pues vamos a desayunar aquí´.

"Y se fijan en la vajilla. Ojalá fuese de la época de Maximiliano, pero no, saquearon muchas cosas que habían quedado. Hay de Maximiliano pues algunas esculturas, pero todo está controlado por Hacienda", dijo López Obrador al exhibir la foto del desayuno que sostuvo con el empresario.

"Ya voy a invitar a López-Dóriga", agregó entre risas.

¿Qué dijo López-Dóriga?

"Así la austeridad presidencial. Desayuno en Palacio Nacional. Pone la vajilla buena, la cubertería, la cristalería, arreglo floral y platería al fondo. Esa mesa no la tiene ni Obama. ¿Qué opinan de la austeridad palaciega en tiempos de la #4-T?", escribió el periodista en redes sociales.

El presidente López Obrador refirió que invitó a desayunar a Carlos Slim "porque es un empresario importante, institucional; él no anda promoviendo la oposición al gobierno; él anda en sus empresas en lo suyo y nos paga 28 mil millones".