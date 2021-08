Vuelca camión con maquinaria pesada y aplasta a un adulto mayor en CDMX

Un automovilista que estaba detenido junto a un transporte de carga, murió aplastado cuando el peso de la carga hizo que el camión se volcara hacia su lado derecho.

El hecho ocurrió la noche de ayer lunes en Robles Domínguez casi esquina con Misterios en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero.

El conductor de un Toyota Yaris color azul, con placas de circulación W53ALU, no tuvo tiempo siquiera para tratar de ponerse a salvo.

Según testigos, el camión transportaba una maquinaria de grandes dimensiones para elaborar textiles y, de repente, se volcó sobre el auto.

Personal de emergencias acudió a asistir al conductor, pero no pudieron hacer nada porque la carga cayó de lleno sobre la cabina y provocó la muerte instantánea del automovilista, un hombre de unos 60 años, quien no pudo ser identificado.

La circulación en el Eje 3 fue cerrada para llevar a cabo las maniobras de liberación del cuerpo.

Bomberos trabajaron para retirar la maquinaria con grúas y después colocar el tráiler sobre sus cuatro ruedas, con el fin de rescatar el cadáver de la víctima y reabrir la vía.

El chofer del transporte de carga quedó en resguardo de las autoridades para que rindiera su declaración y dar inicio a la investigación y se deslinde responsabilidades.

Las autoridades no informaron de inmediato qué fue lo que provocó la volcadura del transporte y será necesario que los peritos hagan los estudios para determinar qué sucedió.