Vuelca y explota pipa de gasolina

PACHUCA, Hgo.- La explosión de una pipa de doble remolque que transportaba gasolina, mantiene cerrada la autopista México–Tuxpan, ante el riesgo de daño estructural en el puente ubicado en el kilómetro 109 en las inmediaciones de la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo desde donde se precipitó la unidad de la empresa Autotransportes Delta, S.A de C.V.

Durante la madrugada del jueves, pobladores de la localidad de Santa María Asunción alertaron a las autoridades sobre un fuerte estruendo y grandes llamaradas que pudieron ser visibles a varios kilómetros de distancia, las cuales habrían alcanzado una altura de 100 metros.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Tulancingo a cargo de Jesús García, informaron que la unidad que transportaba gasolina se precipitó a un barranco de aproximadamente 50 metros, luego de que el conductor perdió el control.

Indicó que las llamas y la onda expansiva probablemente ocasionaron daños estructurales al puente, motivo por el cual la vialidad permanece cerrada para salvaguardar la seguridad de los usuarios. Esta carretera es la principal vía de Comunicación entre Hidalgo y Veracruz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se señaló que continúan los trabajos de peritaje y remoción de escombros, ya que se había mencionado que el conductor de la unidad habría muerto, pero aún no ha sido localizado. Sobre la posibilidad de más víctimas, precisó que no se descarta ningún escenario; sin embargo, no se ha confirmado la existencia de personas fallecidas.

Familiares del conductor, originario del Estado de México, se trasladaron al sitio para solicitar información sobre su paradero; ya que se teme que pudiera encontrarse entre los escombros, debido a que la cabina quedó totalmente calcinada.

Se informó que la unidad transportaba aproximadamente 62 mil litros de gasolina y provenía de Veracruz con destino a la Ciudad de México. También se indicó que en uno de los tanques aún permanecía combustible, por lo que se realizan labores de trasvase y contención para evitar que el hidrocarburo continúe escurriendo hacia el río.

El accidente generó una afectación en un radio aproximado de 200 metros, por lo que habitantes de la zona solicitaron a las autoridades la revisión estructural de sus viviendas, ya que el estruendo provocó cuarteaduras en algunos inmuebles.

Hasta el momento, no se ha determinado el tiempo que tomará la reapertura de la carretera, debido a la complejidad de los trabajos de peritaje. Por ello, los usuarios han sido desviados a rutas alternas, como la carretera libre hacia El Tejocotal.

Accidentes de pipas

El 12 de diciembre del año pasado se registró la explosión de una pipa sobre esta misma autopista, a la altura del kilómetro 107, lo que derivó en el cierre de la vía.