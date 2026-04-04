Vuelos "al 100" en AIFA, presume CS
Ciudad de México.- Como parte de la Semana Santa 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió imágenes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) abarrotado de viajeros.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que los vuelos están "al 100" a todos los destinos. "Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos", escribió.
Por su lado, el AIFA señaló que esta Semana Santa "miles de pasajeros comienzan su aventura" desde esa terminal aérea.
El miércoles pasado, el general Isidoro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aseguró que, a cuatro años de su inauguración, los ingresos propios cubren los gastos de operación. Expuso que los ingresos se han incrementado de manera proporcional al transporte de pasajeros y operaciones aéreas.
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Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de agosto todos los estudiantes de primaria pública en el país recibirán un apoyo económico destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.
Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, la Mandataria federal destacó que este respaldo forma parte de la política de fortalecimiento a la educación pública y de apoyo directo a la economía de las familias.
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