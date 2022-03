Vuelos desde AIFA hasta 40% más baratos que en AICM

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Los vuelos salientes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) son hasta 40% más baratos que aquellos que parten desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante Semana Santa.

De acuerdo con una revisión hecha por EL UNIVERSAL en las páginas de internet de las aerolíneas que ofertan vuelos en esa terminal, a poco menos de 20 días de las vacaciones, los seis destinos que despegan desde Santa Lucía —Cancún, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Villahermosa— presentan un mejor precio si se toman desde ahí y no desde el Benito Juárez.

Con sólo una excepción, las tres empresas que salen desde la obra de Zumpango, Estado de México, —Volaris, VivaAerobus y Aeroméxico— ofrecen tickets de viajes redondos casi a mitad de precio de los que ofrece la misma ruta en el aeropuerto capitalino.

Si bien el AIFA ha sido criticado, desde su anuncio y hasta que se inauguró este lunes, por su carencia de conectividades necesarias, dificultades de acceso y obras inconclusas para ser el hub central que necesita el Valle de México para disminuir la saturación que se vive en el AICM, los bajos costos al viajar podrían significar un cuantioso incentivo para los usuarios de cara al primer periodo vacacional que enfrentará.



--Bajo precio compensa pocas rutas en el AIFA

Aunque se espera que para el segundo semestre del 2022 el Aeropuerto Felipe Ángeles albergue vuelos a Estados Unidos y unas 30 rutas nacionales para cerrar el año con al menos 2.4 millones de pasajeros, a dos días de su inauguración sólo se puede viajar a seis entidades de la República, entre ellas Villahermosa, Tabasco, estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, pese a que en general los precios son menores, Cancún, el segundo destino turístico más visitado del mundo en 2021, según el ranking de la empresa ForwardKeys, sí tiene un costo superior al viajar por el AIFA y no por el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Con un costo de 7 mil 908 pesos, el viaje redondo de Volaris durante semana santa —del 10 al 16 de abril— es un 18% más caro por la terminal del Estado de México, pues desde el AICM, incluyendo la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y el IVA, el precio del viaje asciende a 6 mil 508 pesos.

En contraste, la aerolínea también ofrece un vuelo 40% más barato por el AIFA frente al Benito Juárez.

Con diferencia, la ruta a Tijuana por la terminal del Estado de México es el viaje más contrastante. Mientras en el AICM, con TUA e IVA incluido, tiene un costo de 6 mil 166 pesos, por el Felipe Ángeles se puede viajar desde 3 mil 719 pesos.

VivaAerobus, por su parte, es la empresa que en general ofrece los boletos más baratos a sus destinos que parten desde Santa Lucía, pues en las dos rutas que oferta presenta una diferencia de entre el 23 y el 31.5%.

Mientras que a Guadalajara se puede viajar redondo desde mil 105 pesos, en comparación con los mil 613 del AICM, a Monterrey se puede hacer lo propio desde mil 273 pesos y ahorrar 381 pesos por persona si se opta por pagar eso y no los mil 654 que cuesta la salida desde la Ciudad de México.

Finalmente, Aeroméxico es la aerolínea que menos fluctuación presenta en sus precios.

Con diferencias apenas del 7 y 17% para sus vuelos a Villahermosa y Mérida, respectivamente, las familias no accederan a cuantiosas reducciones si en semana santa deciden viajar por la nueva terminal.

No obstante, aunque mínimas, sí hay reducciones. Para la capital del estado natal del presidente López Obrador la aerolínea maneja un precio de 2 mil 136 pesos por el AIFA, el cual incrementa a 2 mil 295 pesos por el AICM.

En el caso de Mérida la reducción del 17% se vuelve más significativa que cualquier otro vuelo de esta lista, pues se trata de la ruta más cara y una diferencia de mil 964 pesos entre ambos boletos, pues mientras en la obra inaugurada el lunes el costo es de 9 mil 652 pesos, por la Ciudad de México éste sube hasta los 11 mil 616 pesos.



---AIFA detonará la vivienda en la zona

Por otro lado, las obras de infraestructura que generará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles detonarán el desarrollo de vivienda en municipios aledaños, consideran analistas y empresas del sector inmobiliario.

De acuerdo con la consultora Newmark, existe una zona alrededor de la terminal donde se prevé construirán un aproximado de 70 mil viviendas.

Además, cerca del aeropuerto hay 64 hectáreas con uso de suelo para industria de bajo impacto como la alimentaria y aparatos electrónicos, lo cual fomentará la consolidación de un corredor industrial en los municipios de Zumpango, Tecámac y Tizayuca.