Vuelven a cerrar aeropuerto de Puebla por ceniza del Popocatépetl

PUEBLA, Pue., mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión desde el fin de semana, el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla suspendió sus actividades debido a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl.

Aunque la caída de polvo del coloso disminuyó en grandes zonas de Puebla, la ceniza cubrió las pistas de aterrizaje, por lo que las autoridades decidieron suspender operaciones la tarde de este lunes.

"El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla ha suspendido sus actividades hasta nuevo aviso debido a la presencial caída de ceniza en sus pistas", informó, poco después de las cinco de la tarde, el gobernador Sergio Salomón Céspedes.

El sábado pasado, cuando se registró una intensa lluvia de ceniza en una docena de municipios poblanos, entre ellos la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, personal directivo del aeropuerto había decidido cerrar la terminal aérea.

Autoridades federales anunciaron el domingo que aumentaron el semáforo de alerta para atender cualquier emergencia en torno al Volcán.

Fue por recomendación del Comité Científico Asesor, integrado por especialistas en el tema, como la Coordinación Nacional de Protección Civil determinó aumentar el Semáforo Amarillo Fase 2 a Semáforo Amarillo fase 3, que implica que autoridades locales deberán prepararse para diversos escenarios.

Hasta 15 toneladas diarias de ceniza recolectan en la ciudad de Puebla

Entre 14 y 15 toneladas diarias de ceniza volcánica está siendo recolectada de las calles y avenidas de la ciudad de Puebla, afectada por la intensa lluvia de polvo del Volcán Popocatépetl.

Durante el fin de semana se intensificó la recolección por parte de autoridades municipales, quienes reportaron que al inicio de la contingencia sacaban 14 toneladas, pero en los últimos días aumentó a 15.

Tras la intensa lluvia de ceniza ocurrida el fin de semana, el alcalde de la capital, Eduardo Rivera ordenó que los parques municipales permanecerán cerrados, mientras que las actividades deportivas y culturales al aire libre seguirán suspendidas.

Recomendó a la ciudadanía suspender actividades al aire libre y, en caso de salir, proteger ojos, nariz y boca; evitar que personas con enfermedades respiratorias, así como infantes y adultos mayores, tengan contacto con la ceniza.

Además, tapar tinacos y fuentes de agua, cerrar puertas y ventanas y, de ser posible, sellar con trapos húmedos rendijas y ventilaciones; no dejar a mascotas y animales de compañía a la intemperie; evitar consumir alimentos en la vía pública; y tener extrema precaución al conducir debido a la reducción de visibilidad.

Para todas aquellas en situación de calle, el Ayuntamiento de Puebla reiteró la disposición de un Dormitorio Municipal como refugio temporal, donde podrán encontrar camas disponibles, ropa, servicios de aseso, alimentación, entre otras facilidades.

Llaman a la calma en Puebla ante ceniza del Popocatépetl

Autoridades de los tres niveles de gobierno recorrieron comunidades y rutas de evacuación en territorio poblano cercanas al volcán Popocatépetl, donde hicieron un llamado a la ciudadanía a conservar la calma.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y el gobernador Sergio Salomón Céspedes, expusieron, en distintas ocasiones, que cuentan con planes y programas de atención en caso de ser necesarios.

Y recordaron que la intensa actividad del Popocatépetl, que inició en septiembre del año pasado hasta mayo del presente, no ha alcanzado los niveles máximos de otras etapas pasadas.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil explicó que hubo episodios del coloso con niveles más altos en los años 1997, 2000, 2001, 2012, 2013 y 2019; sin embargo, aclaró que mantienen un monitoreo permanente del coloso.

Los recorridos y encuentros con autoridades locales se efectúan luego que autoridades federales anunciaron que aumentaron el semáforo de alerta para atender cualquier emergencia en torno al Volcán.

En encuentros con autoridades locales y medios de comunicación, la funcionaria explicó que, de septiembre de 2022 a mayo de 2023, el volcán produjo 573 explosiones.

De ese gran total, 402, es decir el 60 por ciento, fueron de tamaño menor, un 20 por ciento más fueron moderadas y solo uno por ciento (tres explosiones) de tamaño mayor.

Detalló que cuentan con todo un programa de atención a la población en caso de ser necesario, como rutas en buen estado, refugios temporales y la atención necesaria.

En ese sentido, expuso que se tienen 42 rutas de evacuación en cuatro estados del país cercanos al volcán, que suman mil 279 kilómetros video grabados y en condiciones para poder evacuar a personas.

"Les puedo garantizar es que vamos a garantizar con mucha oportunidad y objetividad para actuar en consecuencia", indicó.

En tanto, el mandatario estatal aclaró que la atención de la contingencia es por la caída de ceniza en distintas regiones, no por episodios de erupción; es decir, acciones de prevención.

Como parte de las medidas preventivas, ratificó la suspensión de clases presenciales en 40 municipios y agregó la suspensión de partidos de béisbol en la capital.