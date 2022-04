Vuelven el Tigre Toño y Melvin a cajas de cereales

Luego de una larga ausencia, por el impedimento que hizo la autoridad de usar dibujos animados en los empaques de alimentos y bebidas para niños que tuvieran exceso de azúcares, calorías, sodio o grasas, regresan al etiquetado los personajes, ahora en presentaciones reducidas en endulzantes.

Para evitar esa restricción en el etiquetado las empresas productoras redujeron la cantidad de endulzante y sodio para poder colocar las animaciones.

Por ejemplo, el tucán Sam de Froot Loops, el tigre Toño, el elefante Melvin y el conejo Quicky de Nesquik se pueden ver nuevamente en las cajas de cereal bajo las presentaciones: "menos azúcar" o "reducido en azúcar".

El tigre Toño y el elefante Melvin regresaron a nuevas presentaciones de cereales, no en las habituales hojuelas de maíz azucaradas o del arroz inflado sabor chocolate, sino en una mezcla de cereales que dicen "reducidas en azúcares".

También aparecen los dibujos animados de los triates Snap, Crackle y Pop de Rice Krispies, aunque a estas cajas de cereal se les cubrió la leyenda "sin azúcar añadida".

Cabe recordar que desde el primero de octubre de 2020 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, la cual pide llevar etiquetas de alerta cuando se rebasan los límites máximos de sodio, grasas y azúcar por cada 100 gramos de producto.

Lo que significó que todos los alimentos o bebidas con etiquetas de alerta como "exceso calorías", "exceso azúcares" y "exceso sodio", "exceso de grasas saturadas", "exceso grasas trans", "contiene edulcorantes, no recomendable para niños" no deben de traer dibujos animados, deportistas, personajes infantiles o celebridades en sus empaques.

En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL por los pasillos de cereales de tiendas de autoservicio, encontró que hay otros cereales que siguen sin tener personajes animados en sus empaques como antes los tuvieron, porque tienen las leyendas que advierten de excesos de azúcares, calorías o sodio.