Walmart México también sacaría de piso de ventas fresas contaminadas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (E UNIVERSAL).- En caso de ser notificada con una alerta de salud, Walmart de México sacaría también de su piso de ventas los lotes de fresas cultivadas en Baja California y que han sido señaladas e investigadas por la oficina de la Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos por una probable contaminación de hepatitis "A".

"Cuando hay una alerta de salud nosotros somos notificados a través de lotes y esos lotes se mandan a las tiendas para ser retirados del consumo de manera inmediata. No tengo conocimiento ahorita de la nota, pero sí es algo que ya se publicó, y el equipo de seguridad alimentaria de Walmart ya validó, se manda la nota a las tiendas, no solo a las de Bodega Aurrerá sino a todas las tiendas de Walmart México donde a través de lotes se retira el producto del piso de venta", explicó el director de Operaciones de Bodega Aurrera, Raúl Quintana.

En conferencia de prensa después de la celebración del 65 aniversario de Bodega Aurrerá en México, el directivo explicó que una vez que son notificadas las tiendas el proceso de retiro del piso de venta ocurre con celeridad.

La investigación de la autoridad sanitaria estadounidense recayó en fresas vendidas en Walmart, Costco y HEB en Estados Unidos y dicha investigación se inició contra las empresas Willamette Valley Fruit, Wawona Frozen Foods, California Splendor y Scenic Fruit, las cuales vendieron esas fresas congeladas en diversos estados de la Unión Americana, por lo que ya se comenzó a pedir a los consumidores que se devuelva el producto.

Walmart de México y Centroamérica celebró el 65 aniversario de Bodega Aurrerá en el país, en la sucursal Bolívar, ubicada en la Colonia Obrera, en la capital del país donde en 1958 los hermanos Arango abrieron la primera tienda que fue precursora de la industria del autoservicio en México.

"Desde hace 65 años y hoy más que nunca, el rol de Bodega Aurrerá es fundamental para acercar los precios más bajos a la mayoría de las familias en el país, a través de sus más de 2 mil 300 tiendas y su propuesta de comercio electrónico, dijo el presidente ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica, Guilherme Loureiro.

A lo largo de sus años de operación en México, Bodega Aurrerá ha acompañado la transformación del consumo en el país. De acuerdo con la compañía, en 1975 vendió la primera televisión a color en México. En tanto, en 1986, fue precursora en el uso del código de barras en las cajas de cobro.

De acuerdo con Quintana, hay espacio en el país para abrir un mayor número de Bodegas Aurrerá, con lo que la firma está comprometida con un plan de crecimiento en el corto plazo.

De acuerdo con Walmart de México, el Hotsale fue una temporada muy importante en ventas y se ha visto un mejor desempeño en los consumidores.