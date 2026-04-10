Wixarikas alertan por delincuencia

Mezquitic, Jal.- Habitantes de la comunidad wixarika de San Andrés Cohamiata (Taateikie), en el municipio de Mezquitic, Jalisco, se declararon en alerta máxima ante la incursión en su territorio de escuadrones del Cártel de Jalisco Nueva Generación que mantiene campamentos en distintos puntos de esta zona limítrofe con Nayarit.

La comunidad señaló que son al menos seis campamentos desde los que los delincuentes operan sin que hasta ahora ninguna autoridad intervenga.

Algunos pobladores de la zona consultados por El Universal han señalado que los delincuentes han amenazado a las autoridades tradicionales de la comunidad e incluso obligan a los habitantes de la región a comprarles huachicol que ya ha dañado algunos vehículos.

En su pronunciamiento los comuneros y comuneras solicitaron la presencia del Ejército y la Guardia Nacional para hacer frente a la crisis de seguridad que afecta su territorio.

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"La presencia del crimen organizado ha generado un clima de violencia, miedo y violación a los derechos fundamentales, sin una respuesta contundente del Estado Mexicano", señalaron.

Ante la falta de respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las y los habitantes de las diferentes localidades que conforman a esta comunidad indígena realizaron manifestaciones pacíficas buscando la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, y el gobierno de Jalisco.

Por su parte, la delegada en Jalisco del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Bianca América Enríquez, informó que la dependencia a su cargo ha informado de lo que sucede al gobierno federal y al gobierno del estado.

Señaló que también los titulares de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional han sido informados de lo que ocurre.

En esta zona del estado no sólo los pobladores han sido víctimas de los delincuentes, pues también se han reportado robos de vehículos de instituciones como la CFE y el propio INPI.