Xóchitl Gálvez pide a titular de Segob evitar "fiscal carnal" en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Durante la comparecencia de Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, ante el Pleno del Senado, Xóchitl Gálvez Ruiz pidió que el proceso para designar al próximo fiscal general de Justicia de la Ciudad de México sea auténtico y sin simulaciones.

La legisladora del PAN recordó a los senadores de Morena que en la anterior legislatura sus compañeros de partido lucharon contra un "fiscal carnal", un "fiscal militante" y el pase automático a ese cargo."Pida a su partido que cancele la simulación y abra un proceso auténtico para tener un fiscal capaz, profesional y autónomo. Le pido que Ernestina Godoy renuncie, por decencia, a su aspiración", dijo desde tribuna.La virtual candidata presidencial opositora explicó que en el artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal a la titular de la Secretaría de Gobernación le compete intervenir en la designación del próximo fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, pues su encargo está relacionado con la política interior, con el fortalecimiento de las instituciones, con la relación con otros poderes y órdenes de gobierno y con los acuerdos políticos y la gobernabilidad del país.Por otra parte, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM) mencionó las crisis por las que actualmente atraviesa el país, como la violencia que se apoderó de las comunidades, los miles de desaparecidos, el sufrimiento de miles de migrantes y las evidentes violaciones a los derechos humanos."Han reducido nuestros derechos y libertades. Hay zonas enteras del país donde no hay orden ni ley, donde es el crimen organizado quien gobierna y manda. Víctimas hay millones por todo el país y lo peor es que no encuentran justicia", expresó.Enfatizó que muchos de los problemas que hay en México se deben a la impunidad y a la mala Administración de la justicia federal y local, pues los que cometen delitos siguen libres, los corruptos, en lugar de estar tras las rejas, están trabajando para este gobierno y las víctimas no encuentran reparación del daño.Además, reprochó el desprecio que el Ejecutivo Federal hacia las instituciones del país, principalmente hacia los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)."El presidente quiere un Poder Legislativo obediente y ahora van por un Poder Judicial debilitado y sin recursos para cometer sus ilegalidades sin freno", denunció.