Xóchitl Gálvez responde a AMLO: "Mi empresa es tan chingona"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- La senadora con licencia Xóchitl Gálvez aseguró que no hay nada ilegal en los contratos que su empresa tuvo durante los gobiernos panistas porque es una compañía que desde hace 31 años se dedica a dar servicio a quien la contrata y prueba de ello es que tiene contratos con diversas dependencias del actual gobierno federal, como a Banobras y el Aeropuerto de Santa Lucía.



En conferencia de prensa, la legisladora panista respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la acusó de beneficiarse con contratos durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en el gobierno del expresidente Vicente Fox y pidió que se investigue a su empresa.



"Es tan chingona mi empresa, que su gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían", expresó.



"Entonces que le busque, que le revise, que cheque, es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía", retó.



Xóchitl Gálvez le recordó al presidente López Obrador que las empresas suministran servicios a quien sea que se los compre, pues para eso están, para hacer contratos, para vender y generar empleos.



Dijo que seguramente el gobierno federal y el presidente ya la están investigando, "seguramente él sabe cuáles son mis depósitos de la empresa, yo soy empresaria hace 31 años, yo no creé empresas a raíz de que llegué al gobierno".



"¿De qué se sorprende?, si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria. Aquí no hay con chupos, aquí no hay moches, aquí no hay empresas como la de Dos Bocas de Rocío Nahle y sus compadres, ahí que Huerta Madre se creó una semana antes que les asignaron un contrato de 5 mil millones de pesos por invitación restringida, entonces que le busque, no va a encontrar", insistió.