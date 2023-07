Xóchitl: No tengo ningún escándalo de corrupción

Ciudad de México.- Hacer pública su aspiración por la Presidencia le ha traído un enorme acompañamiento de los ciudadanos, lo que la hace sentir como un roble y estar segura de que conquistará hasta el corazón de los simpatizantes de Morena, porque están cansados de la polarización, señaló Xóchitl Gálvez Ruiz.

Refirió que enfrentará al presidente López Obrador como jefe de campaña, y a los gobernadores, cuestión que “no está fácil, pero tampoco está imposible”.

Dijo que las descalificaciones del titular del Ejecutivo han venido desde una visión machista y representan violencia política en cuestión de género, por lo que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome cartas en el asunto.

“No hay un escándalo de corrupción en mi vida. Nunca he recibido un peso de la corrupción. Simple y sencillamente, el Presidente es incapaz de reconocer la trayectoria”, resaltó.

También acusó que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados, además de tener el apoyo desde Palacio Nacional, son financiados por los contratistas de la CFE, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. “Ve nada más la cantidad de espectaculares, la cantidad de bardas, la cantidad de dinero”.

“¿Y cómo veo a mis contrincantes? Tengo un enorme cariño por Santiago Creel, ; tengo un respeto por Beatriz Paredes, enorme, yo la veía hacia arriba como política, siempre. Por De la Madrid, hemos platicado en varias ocasiones, y yo sí creo que va a ser una contienda limpia”, resaltó.

Tengo que decirte que he recibido un respaldo de los panistas, impresionante, yo no lo voy a hacer público, no quiero confrontar, pero mi WhatsApp recibe entre 400 y 500 mensajes diarios.