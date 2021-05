Ya empecé a ver camisetas con la portada de The Economist: AMLO

De manera burlona, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ya comenzó a ver camisetas con la portada de The Economist en donde aparece su imagen con la leyenda "El falso mesías".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que "es válido" el que intelectuales y medios internacionales hagan llamados al voto útil y "no voten por ya saben quién".

"Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen personalidades a pedir el que no voten por ya saben quién, si yo no voy, pero lo que ellos suponen represento, todos está saliendo a decir: ´No votes por este´.

"Bueno, hasta la revista esta inglesa, del falso mesías, ya empecé a ver unas camisetas: ´Aquí está falso mesías´ ", dijo.

El pasado 27 de mayo se difundió la próxima portada de The Economist en donde nombró al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el "Falso Mesías".

Según el adelanto de la publicación inglesa, López Obrador es "un peligro para la democracia", debido a las políticas públicas ruinosas "por los medios inadecuados".

El artículo señala que, en un mundo "plagado de populistas autoritarios, el presidente de México de alguna manera ha escapado de los reflectores".

La forma como el presidente mexicano se burla de las reglas dice The Economist, es "una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio importan". "Los votantes deberían frenar al presidente mexicano hambriento de poder", titula de hecho el artículo al que remite la portada.