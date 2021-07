Ya es un negocio familiar: Loret

Luego de que Carlos Loret de Mola reveló un video de Martín Jesús López Obrador en el que se observa cómo el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibe 150 mil pesos en efectivo, el periodista señaló que eso ya es un negocio familiar.

En su programa "Así las Cosas con Loret" en W Radio, el columnista de EL UNIVERSAL recordó que también dio a conocer el video del otro hermano del Presidente, Pío López Obrador, en el que se observa que también recibe dinero en efectivo de David León, exoperador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velazco.

"Estamos hablando de dos hermanos del presidente López Obrador, que ya han aparecido en video recibiendo dinero en efectivo. Y como este dinero no lo reportó Morena al INE, se trata de un delito electoral.

"Esto ya parece un modus operandi, un negocio familiar y como hay varios metidos, ya califica casi como delincuencia organizada electoral", dijo Loret de Mola.

"Ahí está otro hermano, eso ya es un negocio familiar, eso ya es un modus operandi, son muchas entregas, mucho dinero y los hermanos dicen que llega a las manos de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Eso califica como delincuencia calificada electoral, son más de tres metidos en el ajo (...) Están corrompidos hasta el tuétano", agregó el reportero.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que la publicación de los videos de su hermano Martín Jesús López Obrador era para perjudicarlo y señaló a sus "adversarios".

Asimismo, el Presidente acusó que hay una actitud de un periodismo oficial dedicado al poder.

"Loret de Mola debe estar hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino -brazo derecho de Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos- que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa golpeando a un supuesto secuestrador", dijo.

Al respecto, Loret de Mola dijo que "frente a lo evidente, frente a lo contundente", el Presidente prefirió lanzarse contra él.

"Ya son dos, Pío y Martinazo, que no le haga a la especulación, que no conteste con insultos. Que responda dónde quedó esa lana, de dónde venía, quién se la mandó y por qué, y a cambio de qué y que deje de elucubrar, que si Cárdenas Palomino", dijo el periodista.

Asimismo, el periodista recordó los casos de Irma Eréndira Sandoval, Manuel Bartlett, Felipa Obrador y Epigmenio Ibarra, que han sido relacionados en casos de corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación.