"Ya estoy gozando que me voy a jubilar", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que goza sus últimos días como titular del Ejecutivo, para después jubilarse de la vida pública y vivir en su quinta de Palenque, Chiapas.

"Ya me quedan días para mi retiro, ya estoy gozando de que me voy a jubilar, así como cuando los trabajadores, los maestros, ya están contando los días", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre en Palacio Nacional.

A 19 días de que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, López Obrador recordó que está acostumbrado a levantarse muy temprano y ahora tendrá que "desacostumbrarse" con una rutina.

"Porque está probado de que cuando algunos se jubilan, se dejan, se deprimen y no resisten", comentó.

"Ya estoy gozando de que me voy a jubilar, así como trabajadores, maestros, cualquier trabajador ya está contando los días de que ya. Estoy acostumbrado a levantarme muy temprano, a ver cómo le hago para desacostumbrarme, poco a poco", declaró.

Señaló que además de hacer ejercicio, leer y escribir su último libro sobre las culturas prehispánicas, recorrerá "La Chingada" para ver sus plantas y árboles como sus 30 ceibas.

El presidente López Obrador dijo que en su quinta posee palmas reales, guayacanes, maculis, flamboyanes, entre otros.

"Entonces voy a tener tiempo para ver los árboles. Y luego los pájaros, hay un poema de Neruda sobre los pájaros que es bellísimo, donde hace la descripción de todos los pájaros, es pajarero... A veces llegan saraguatos, familias, y vuelan guacamayas que eso también es una belleza", dijo.