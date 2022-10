Ya habían escapado 2 de 7 prófugos de Cieneguillas

A-AA+

Un día después de la fuga de siete internos del penal varonil de Cieneguillas, nada se sabe de su paradero; sin embargo, tras darse a conocer las fichas de búsqueda de cada uno de los prófugos, se puede constatar que al menos dos de ellos es la segunda ocasión que logran escapar de los centros penitenciarios de Cieneguillas y de Fresnillo.

Se trata de Natividad Alvarado García y/o José Manuel Rivera García, originario del municipio de Mapimi, Durango; así como Luis Guillermo de la Torre Escobar y/o Rubén Belmontes Ventura, originario de Zacatecas.

En el primer caso, Natividad yo/ José Manuel se evadió del mismo penal de Cieneguillas, en julio de 2017; en aquella ocasión la autoridad estatal dijo que logró escapar "con sábanas y cobijas que colocó sobre las bardas perimetrales" y que se percataron de su ausencia hasta el pase de lista de la mañana del 14 de julio.

Tras realizar la revisión en su celda fue cuando observaron que los barrotes estaban cortados, y al realizar una búsqueda no dieron con su paradero: "Sólo encontraron unas cobijas que colgaban de la barda perimetral", según se explicó en ese momento.

Según su expediente, ingresó al penal en diciembre de 2016 y tenía sentencias condenatorias por el delito de portación de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En esta segunda fuga, en la ficha de búsqueda emitida por la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas se informa que Natividad Alvarado García y/o José Manuel Rivera García ingresó al penal el 20 de abril de 2021 por el delito de privación ilegal de la libertad, secuestro.

Es decir, este interno fue reingresado al penal de Cieneguillas el año pasado para enfrentar un nuevo delito, aunque en la ficha de búsqueda no se menciona la sentencia anterior ni si enfrentaba o no cargos por haberse evadido hace cinco años.

Mientras que Luis Guillermo de la Torre Escobar y/o Rubén Belmontes Ventura logró escapar el 16 de diciembre de 2018 del centro penitenciario de Fresnillo, penal al que ingresó el 4 de agosto de 2014, por el delito de privación ilegal de libertad en modalidad de secuestro.

En esta segunda ocasión, la ficha de búsqueda emitida por la SSP menciona que este interno, de 34 años de edad, es originario de Zacatecas y fue ingresado al penal de Cieneguillas el 26 de septiembre de 2021, detenido por el mismo delito que en 2014.

La fuga. Las autoridades no informaron sobre cómo ocurrió la fuga. Se limitaron a reportar que "al parecer fue por unos muros" y han referido que se continúa con el operativo de búsqueda con la participación de elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Policía de Investigación y municipales.

Sin embargo, de manera extraoficial se ha referido que se escaparon por un boquete cerca de la torre tres, el cual hicieron al estallar un artefacto explosivo.

Además de Natividad y/o José Manuel, y Luis Guillermo y/o Rubén, los otros reos fugados fueron identificados como: Juan Pablo del Real Torres, José Enrique Ortiz Adán, Vidal Torres Hernández, Jesús Bañuelos Trejo, y Rodrigo Altamirano Lara, en su mayoría originarios de Zacatecas.

En la reciente comparecencia ante la Legislatura local, el general Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, informó que en el estado se tenía un total de 2 mil 217 personas privadas de la libertad (220 son mujeres y 130 adolescentes), y se gastan más de 300 millones de pesos para su alimentación.