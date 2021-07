Ya hay acuerdo con bares y antros de la CDMX para reapertura: Sheinbaum

Tras anunciarse que la Ciudad de México continua en semáforo epidemiológico amarillo ante la pandemia por Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ya hay un acuerdo con el sector de bares y antros para que puedan reabrir, pero esperan a que las hospitalizaciones comiencen a estabilizarse.

"Ya hay un acuerdo con ellos, estamos esperando un momento donde comience a estabilizarse la hospitalización para ya poderlo anunciar, pero ya hay un acuerdo con ellos", dijo en conferencia de prensa.

Sheinbaum añadió que hasta el momento pueden abrir bajo el Programa Reabre, y que los lineamientos para su reapertura se anunciarán pronto.

"Esperemos que el impacto de vacunación de las últimas semanas se empiece a notar en la reducción de hospitalizaciones", indicó.

El pasado martes, la jefa de Gobierno dijo que se analizaba que antros y bares retomaran actividades si los asistentes contaban con una prueba negativa a Covid-19 o ya estaban vacunados.

"La idea es, sin excluir, buscar que en los lugares cerrados haya personas que ya hayan sido vacunadas o que hayan dado negativo a una prueba; esa es, digamos, más o menos la idea del esquema", dijo en conferencia de prensa sobre el programa de conmemoración de los "500 años de Resistencia Indígena"

Explicó que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) trabajan en un plan para la reactivación de este sector económico, el cual se ha mantenido cerrado desde el inicio de la pandemia por coronavirus.

Pese al incremento de hospitalizados y casos por Covid-19, la mandataria capitalina dijo que en la Ciudad de México no están cerrando ninguna actividad ni estadios deportivos.

Cuestionada sobre si se considera cerrar estadios deportivos, Sheinbaum señaló que en la capital no están cerrando ninguna actividad y que el objetivo es vacunar.

"Creemos que en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy duro, también para la Ciudad, y por eso el objetivo es vacunar ya no tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad ni social, económica ni cultural", dijo.

Hasta el momento hay mil 871 hospitalizados en hospitales de la Ciudad de México y 2 mil 538 en la Zona Metropolitana del Valle de México.