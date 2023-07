"Ya huele al dedazo de Claudio X.": Sheinbaum tras registro de Gálvez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la senadora Xóchitl Gálvez se registrara ante el PRI, PAN y PRD como aspirante a la presidencia, Claudia Sheinbaum quien también está en la búsqueda de ser la contendiente en 2024 se lanzó contra ella diciendo: "Ya viene, ya huele, al dedazo de Claudio X".

Por medio de redes sociales la exjefa de Gobierno criticó la estrategia de la oposición rumbo a las elecciones 2024. "Ya se les acabaron los disfraces de demócratas", describió.

En su mensaje expuso que al bloque opositor "no le está yendo muy bien que digamos" por lo que muchos se han bajado de la contienda o han renunciado al PRI.

"Esperemos el próximo episodio", advirtió la aspirante a coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.



Gálvez es la candidata de la "mafia del poder": AMLO

La publicación de Sheinbaum surgió tras la ola de señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido en contra del empresario Claudio X. González a quien acusa de ser el líder del Frente Amplio por México y de haber designado a Xóchitl Gálvez como la candidata de la oposición.

En "la mañanera" anunció "Ya aclaré ayer de que es la candidata de la mafia del poder, para ser más claros: es la candidata de Salinas, de Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencias. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país".

Tras esta descalificación, la senadora se defendió: "se pasa de lanza", y advirtió que "a mí ningún macho me va a doblar".

Asimismo, tras registrarse como candidata a la presidencia reiteró: "A mí ningún cabrón me puso en ningún lado", como respuesta al presidente con quien sostiene una discusión desde septiembre de 2022.