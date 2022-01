"Ya salimos del contagio y nos fue bien", dice AMLO tras padecer covid

Al manifestar que "ya salimos del contagio y nos fue bien", el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la conferencia de prensa matutina tras una semana de anunciar que había dado positivo a Covid-19 por segunda ocasión en menos de un año.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que con su regreso se demuestra que la variante ómicron no tiene la misma gravedad de delta en cuanto a síntomas y recuperación.

A la par de llamar a la población a no espantarse, exhortó a seguir cuidándose y evitar contagios, puesto que reconoció que con la nueva variante se han incrementado el número de fallecimientos.

"Como todos los lunes iniciamos esta conferencia, ya salimos del contagio, nos fue bien. Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante delta en síntomas y también el tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos espantemos, de todas formas, hay que cuidarnos, evitar contagios porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa, están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones y lo más importante no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante.

"Lo que ayuda mucho también es la vacuna, el vacunarnos no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, también porque con eso vamos a lo seguro, con la vacuna de refuerzo, son menos los síntomas y no nos agravamos", dijo.

El presidente López Obrador agradeció a la población que estuvo pendiente a su salud pues "amor con amor se paga", así como también a mandatarios de naciones que mostraron su preocupación.

"Le agradezco toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud, amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud, agradecerles a todos por sus muestras de afecto, de solidaridad

"También a presidentes, mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con mi estado de salud", agregó.

El Mandatario federal señaló que pese a que durante esta semana de recuperación siguió trabajando "pero no es lo mismo, ya cuando no tiene uno pues el contagio ya puede uno volver todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se padece del Covid".

Señaló que Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se realizó una prueba para detectar si tenía Covid, pues lo acompañó en la mañanera del pasado lunes, pero "la libró porque estuvo conmigo el lunes al parecer no tiene nada".

