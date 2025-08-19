logo pulso
Ya se investigan causas de descarrilamiento de vagón del Tren Maya

Una Comisión Dictaminadora se forma para esclarecer el incidente en el Tren Maya

Por El Universal

Agosto 19, 2025
A
Ya se investigan causas de descarrilamiento de vagón del Tren Maya

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- El Tren Maya, que conecta cinco estados del sureste de México, confirmó el descarrilamiento de uno de sus vagones y anunció que una ´comisión dictaminadora´ ya realiza la investigación sobre el accidente que se reportó este martes, que no dejó lesionados.

De acuerdo con un comunicado oficial, un vagón del Tren Maya que viajaba de Cancún a Mérida sufrió un descarrilamiento esta tarde en la estación de Izamal, en el estado de Yucatán.

El incidente ocurrió este martes alrededor de las 13:48 hora local (19:48 GMT), cuando el tren 304, en su ruta de Cancún a Mérida, "sufrió un percance de vía", al accesar "a baja velocidad a los andenes de la estación".

Las autoridades señalaron que se activaron los protocolos de seguridad para los usuarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No hubo heridos y los pasajeros fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa, según informó Tren Maya.

En redes sociales circulan imágenes y videos que muestran un vagón inclinado fuera de los rieles, con personal trabajando en el sitio.

Tras el descarrilamiento, se conformó una Comisión Dictaminadora para investigar este incidente, según el comunicado oficial del Tren Maya; aunque no detalla si ello implicará intervención de autoridades civiles o auditorías técnicas externas.

Aunque el servicio continúa con normalidad en el resto de las estaciones, este suceso se suma a al menos otros dos descarrilamientos previos del Tren Maya en los poco más de dos años que lleva en operación; el de marzo de 2024 en la estación Tixkokob, en el mismo estado de Yucatán; y el de enero de 2025 en Limones, en Quintana Roo.

SLP

El Universal

Una Comisión Dictaminadora se forma para esclarecer el incidente en el Tren Maya

