Ya se puso demanda contra abogado de Ovidio Guzmán: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se puso la demanda por difamación contra el abogado de Ovidio Guzmán "El Ratón", Jeffrey Lichtman, y aseguró que para ella "ya no es tema".

En su conferencia mañanera de este martes 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que la demanda la puso la Consejería Jurídica de Presidencia.

"Se requiere autoridad moral y política para gobernar México, y estar a la altura de nuestro pueblo. Entonces, la certeza de esa autoridad; por mí habla mi historia, eso es lo primero. Lo segundo es; por cierto, que ya se puso la demanda ¡eh!, la Consejería Jurídica", comentó la Presidenta.

"¿Nos podría comentar algo sobre la denuncia ya presentada?", se le preguntó.

"Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica. No es tema la verdad, para mí ya no es tema", respondió.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal se lanzó contra la oposición porque, aseguró, quieren que le vaya mal a su gobierno. "Son muy antipatriotas", expresó.

Analiza denunciar caso de mexicano que murió en redada

Luego del fallecimiento de Jaime Alanís García, trabajador agrícola originario de Michoacán, lesionado durante una redada migratoria en una granja de cannabis al sur de California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que están viendo la posibilidad de denunciar el caso, ya que es "inaceptable".

"Sí, se está apoyando a la familia, se está en contacto con la familia y también estamos viendo la posibilidad de denunciarlo, porque es inaceptable", comentó durante la mañanera de este martes.

Explicó que están revisando con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interponer la denuncia, ya que reiteró que es "muy lamentable que esto ocurra".

"Toda nuestra solidaridad, apoyo a la familia, y también no puede haber otro caso como este, y para eso la denuncia en los tribunales. Que son los mecanismos que hace, para este y otros casos, la Cancillería", destacó.

- Finabien apoyará remesas

Por otro lado, Sheinbaum Pardo anunció que este viernes acudirá a Palacio Nacional, la Financiera para el Bienestar (Finabien), para hablar sobre el apoyo que tendrán los connacionales ante la imposición de aranceles a remesas.

"(Es sobre) el esquema de la tarjeta Finabien, que se puede obtener para enviar las remesas, evitar que usen el efectivo, de una manera muy sencilla, y que puedan enviar sus remesas y que no tenga el 1% del impuesto. Entonces, vamos a anunciarlo. Vamos también a informar de otra disminución del montón de requisitos que se pedían para homenaje de casas de los paisanos que querían regresar, que se tenía una burocracia muy grande para poder regresar con sus pertenencias y algunas otras medidas también de apoyo a nuestros hermanos que están ahí en Estados Unidos", destacó.