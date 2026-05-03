Yeraldine Bonilla asume como gobernadora interina

Culiacán, Sin.- Con 33 votos a favor de los 40 diputados que integran el Congreso local, Yeraldine Bonilla Valverde asumió el cargo de gobernadora interina, luego de que fue autorizada la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya para separarse de sus funciones.

Durante la sesión extraordinaria se dio lectura y aprobó la solicitud del Ejecutivo estatal para separarse de su cargo de forma temporal. Posteriormente, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales propuso a Bonilla Valverde como gobernadora interina, ante la oposición del PRI y PAN.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, al hablar en favor del dictamen en tribuna, citó que no ha sido fácil enfrentar la situación de violencia que se vive, ya que es un problema que viene desde tiempo atrás.

En su primer mensaje, Yeraldine Bonilla Valverde ofreció su solidaridad y respaldo a Rocha Moya y compartió que las imputaciones de las autoridades de Estados Unidos son acusaciones falsas y dolosas.

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Edil provisional

En sesión extraordinaria de Cabildo, Ana Miriam Ramos Villarreal fue designada como alcaldesa provisional de Culiacán, tras la solicitud de licencia presentada por el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los políticos acusados por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La nueva alcaldesa fungía como síndica procuradora del ayuntamiento capitalino y se prevé que su encargo sea de forma temporal.