"Yo estoy porque se reelija AMLO", dice Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Durante una asamblea informativa celebrada en Guelatao, Oaxaca, Gerardo Fernández Noroña se pronunció a favor de la reelección del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, mencionó que, al no existir esta posibilidad, sea quien sea la persona que abandere al movimiento en las elecciones de 2024, perpetuará los ideales de la Cuarta Transformación y la protegerá.

"Estaba en la calle y me dice la autoridad: ´yo estoy porque se reelija el presidente´ y pues yo también estoy porque se reelija nomás que en la Constitución sigue siendo un tabú, pero en algún momento se tendrá que discutir y quizás no nos toque, pero por lo pronto nuestro movimiento defenderá los ideales", dijo.

El diputado con licencia también expresó encontrarse alegre porque los medios nacionales lo colocan en tercer lugar entre los favoritos de los mexicanos para ganar la encuesta interna de Morena.

Además, le hizo segunda a Manuel Velasco Coello y llamó a sus compañeros a mantener la unidad, evitar el sectarismo y respaldarse porque está convencido de que la oposición va a reconocer como fraude electoral la posible victoria del candidato a la presidencia del partido guinda en 2024.

"Quien abandere a nuestro movimiento va a ganar. (...) Todos debemos respaldar al compañero o compañera que gane porque la oposición va a reconocer fraude electoral y desesperados al ver que no ganan la presidencia nos van a hacer algo", indicó.

Agregó que "se va a chupar la bruja a quien rompa (con la unidad de Morena) por ambición".



"No tengo para espectaculares", asegura Noroña y pide apoyarlo con cartulinas

En su segundo día de recorrido por Oaxaca, Gerardo Fernández Noroña pidió a sus simpatizantes apoyarlo colocando cartulinas en las ventanas de sus casas pues aseguró que no tiene recursos para pagar espectaculares.

"Los que nos quieran ayudar pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que diga ´Noroña es pueblo´ y con eso me doy por bien servido porque no tengo para espectaculares", dijo el petista en su asamblea informativa de esta mañana en Guelatao.

Tras ofrecer un desayuno en dicha localidad, el diputado con licencia por el PT agradeció el apoyo de los pobladores al mencionar que uno de ellos se acercó a decirle que puso una cartulina en su ventana en solidaridad con sus aspiraciones a la presidencia.

"No traemos dinero, pero traemos el compromiso de continuar con la Cuarta Transformación y profundizarla", reiteró.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña se comprometió a impulsar una reforma a la Constitución mediante una asamblea con los mexicanos y a crear otro poder judicial.

"Vamos a recuperar todo lo que es del pueblo y ponerlo nuevamente al servicio del pueblo", dijo.

Finalmente, aseguró que rumbo a las elecciones de 2024 tiene la vara muy alta pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado una pasión por el servicio al pueblo que no se había visto hace mucho tiempo.

"Nos han puesto la barra muy alta, Benito Juárez, Ricardo Flores Magón y, sin ninguna lambisconería, el compañero Andrés Manuel López Obrador, que ha demostrado una entrega, un compromiso y pasión de servicio por el pueblo que no veíamos hace mucho tiempo", finalizó.