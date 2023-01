"Yo lo vi en varias reuniones [con los narcos]", acusa "El Grande" a García Luna

Nueva York/Ciudad de México, 23 de enero (La Opinión/SinEmbargo).- Sergio Villarreal Barragán, alias "El Grande", lugarteniente de los Beltrán Leyva, se presentó la mañana de este lunes como el primer testigo que habla en el juicio contra Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), acusado de nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.

Desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusó al exfuncionario de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con su testimonio, "lo vio en varias reuniones" porque él era el encargado de entregar los sobornos.

"Sergio Villarreal Barragán ´El Grande´ abre el estrado de cooperantes. Afirma que fue testigo de que Genaro García Luna recibió dinero del Cártel de Sinaloa. Está narrando cómo llegó a ese grupo criminal. Ninguna otra prueba hasta ahora", detalló Jesús García, reportero de La Opinión, en su cuenta de Twitter.

Mientras que Elías Camhaji, reportero de El País, compartió una frase del primer testigo del juicio: "Con la ayuda del Gobierno, el cártel (de Sinaloa) creció en territorio, en la cantidad de droga que movíamos y eliminar a nuestros enemigos".

Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", es el primer testigo cooperante de los fiscales que declara en contra de Genaro García Luna y afirmó que el exsecretario de Seguridad Publica mexicano recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

Lo primero que la fiscal Erin Reid hizo ante "El Grande" fue mostrarle una fotografía de García Luna, la prueba número uno.

"¿Lo reconoce?", dijo Reid.

"Sí", respondió Villarreal Barragán. "Lo vi en varias reuniones".

El testigo dijo que había visto a García Luna en varios encuentros con Arturo Beltrán Leyva, quien le pagaba al exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón.

Agregó, todavía sin precisar cifras, que se le entregaban "muchos millones de dólares" a García Luna a cambio de protección.

Expuso que hay dos tipos de funcionarios corruptos que colaboran con los cárteles de la droga: unos los que reciben dinero y "los dejan pasar", mientras que los segundos son parte de las actividades de los cárteles.

"El Grande" señaló que que García Luna era del segundo tipo de funcionarios.

En este momento se encuentra un receso de los cuestionamientos y se espera que la defensa continúe más tarde. Es posible que este cooperante continúe mañana.

La esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y su hija Luna, se encuentran en la sala, donde han sonreído a varias ocasiones al exsecretario mexicano.

La declaración de "El Grande" se dio justo después de que arrancara la presentación de los alegatos iniciales, donde la Fiscalía federal de Estados Unidos señaló que García Luna habría desempeñado dos trabajos al mismo tiempo.

"Mientras se le encomendó trabajar para el pueblo mexicano, tenía un trabajo. También tenía un segundo trabajo, un trabajo más sucio, un trabajo más lucrativo: tomó millones de dólares en sobornos en efectivo para permitir que el mayor cártel de drogas en México pudiera enviar toneladas, toneladas literales de cocaína, a los Estados Unidos", expusieron las autoridades estadounidenses, según Keegan Hamilton, corresponsal de Vice.

En su breve intervención, agregó el periodista, "los fiscales dicen que la evidencia muestra que los policías federales mexicanos descargaron cocaína personalmente en el aeropuerto de la CdMx".

"También dice que a los miembros del cártel se les permitió usar uniformes de la Policía Federal con insignias y ´sirvieron como mercenarios armados para eliminar a los enemigos que el cártel quería eliminar'", citó en un hilo de Twitter.

Por otra parte, César de Castro, el abogado de García Luna, argumentó que los fiscales del Distrito Este de Nueva York no han demostrado tener pruebas contra su cliente: "No hay videos, no hay correos, no hay documentos, no hay audios. ¿Dónde está el dinero?", cuestionó.

En su mensaje de apertura, destacó la labor que García Luna hizo contra el crimen organizado en México y mostró las fotografías con altos funcionarios estadounidenses, con quienes coordinó su labor durante el Gobierno de Felipe Calderón.

En la Corte se vieron las fotos del expresidente Barack Obama; la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton; el exprocurador Eric Holmer, y el Senador republicano Lindsey Graham, entre otros.

A pesar de sus afirmaciones sobre la falta de pruebas, De Castro no mencionó que todavía hay evidencia que los fiscales no han mostrado por ser altamente confidencial y que le proporcionarán entre 24 y 36 horas previas, según las reglas del Juez Brian Cogan.