Yo no asistí a esa fiesta, dice amiga de Debanhi Escobar

La joven Yatziri Briones denunció amenazas en su contra y aseguró que tomará acciones legales por difamación, pues la acusan con ser una de las amigas que fue a la fiesta con Debanhi Susana Escobar, quien desapareció en Escobar, Nuevo León.

"Durante los últimos días he estado recibiendo amenazas y mi imagen ha sido difundida en diversas páginas asegurando que yo fui una de las amigas que abandonó a Debanhi. Debanhi si es mi amiga sin embargo ya no coincidía con ella y mucho menos asistí a esa fiesta", explicó la joven a través de sus redes sociales.

Aclaró que su nombre ha sido confundido con una de las amigas que asistió a esa fiesta y debido a eso he recibido ataques constantes durante los últimos días.

"Al igual que todos quiero que aparezca lo antes posible. Hago esto público porque comenzaré a tomar acciones legales por difamación, acoso y lo que resulte ya que no es justo que me acosen y difamen sin conocer la verdad", advirtió.

Pidió que antes de juzgar y compartir información falsa los usuarios en redes deben informarse ya que las cadenas de fake news hacen mucho "daño".

"Ahora yo tengo miedo ante tantas amenazas y necesito de su apoyo para que compartan esta información y se puedan detener los ataques hacia mi persona", fnalizó su comunicado en Facebook.

¿Qué se sabe del caso de Debanhi Susana Escobar?

La búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años de edad que está desaparecida desde el sábado 9 de abril, se extendió a todo el país, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitó a las autoridades de todas las entidades su colaboración para encontrarla.

La FGNL informó lo anterior y señaló que en varias entidades como Tamaulipas, Durango y Baja California, las fiscalías estatales han realizado actuaciones relacionadas con el caso, pero hasta el momento los resultados han sido negativos.

Entre tanto, Mario Esocobar, padre de la joven estudiante de la carrera de Leyes, señaló que junto con personal de la Fiscalía General, participó en la revisión de unos 15 videos obtenidos de cámaras de seguridad, instaladas cerca del sitio donde supuestamente su hija fue vista por última vez, frente al Motel Nueva Castilla, a la altura del kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.