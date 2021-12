Yo no deseo que renuncie Gertz Manero; es un buen fiscal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ninguna información sobre la presunta renuncia del Fiscal General Alejandro Gertz Manero y manifestó que no desea que renuncie porque "le tengo confianza" y lo califico como un "buen fiscal".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que tampoco desea que el fiscal esté enfermo y destacó que cuando se reúne con él le llama la atención "que está muy bien físicamente, de salud".

"Ayer había un rumor de que el fiscal Alejandro Gert Manero dejaría su cargo, ¿usted ha tenido alguna comunicación, ha platicado con él? ¿Tiene alguna información sobre este asunto?", se le preguntó.

"No, nada la última vez que nos vimos, porque no tenemos mucha comunicación, porque Alejandro es el Fiscal General de la República, es el encargado de dirigir un organismo independiente, nosotros somos respetuosos de esa autonomía. No nos vemos mucho, estamos trabajando en el caso de Ayotzinapa, entonces no reunimos la última vez, con motivo de que había iniciado como secretario de Gobernación, Adán Augusto, entonces nos reunimos para desayunar.

"Entonces cuando lo veo me llama la atención que está muy bien físicamente, de salud, pero los rumores existen, pero yo no deseo que estén enfermo y tampoco deseo que él renuncia, porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal", contestó.