Yo no le he dado una sola orden al fiscal Gertz Manero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le ha dado ninguna orden a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien consideró como un hombre recto, íntegro, con carácter y quien no permitiría recibir una orden del Ejecutivo federal.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no hay persecución política y que su gobierno no fabrica delitos contra nadie.

"Pienso que ya todos estamos ayudando, todos ayudamos a que las cosas sean distintas en el país, y las autoridades municipales, las autoridades de los estados. Ya no aplica la máxima de que no se podía tocar al intocable, ahora no hay impunidad y esto ayuda mucho y yo le tengo confianza a la Fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia; Alejandro Gertz es un hombre recto íntegro.

"Yo le tengo confianza y no hay persecución política para nadie, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie la fabricamos delitos (...) ´No, es que el presidente dio la orden´, yo no le he dado una sola orden al fiscal, a Gertz Manero, ni una sola orden. Y además él, como es un hombre con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia", señaló.

El presidente López Obrador afirmó que la autonomía del Poder Judicial es parte de los cambios que están sucediendo en México.

"Antes, imagínense, lo que decía el presidente: ´¿Qué hora son? Las que usted quiera que sean, señor´; ahora ya no es así, y vamos a continuar con la misma política", agregó.