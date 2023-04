"Yo no me dejo, ¡si soy invencible!": Augusto López a simpatizantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), manifestó que él no se deja, "¡si soy invencible!", dijo.

Al mediodía de este jueves, afuera de Palacio Nacional al salir tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario fue abordado por simpatizantes quienes le solicitaron "selfies" y le mostraron su apoyo rumbo a la candidatura presidencial de Morena de 2024.

Tras tomarse una foto con López Hernández sobre la calle Corregidora, una simpatizante se le acercó y al oído le expresó algunas palabras.

En respuesta, el funcionario federal expresó: ¡No, yo no me dejó, si soy invencible!".

Otra simpatizante se acercó a saludarlo y le informó que era su paisana, pues era originaria de Cárdenas, Tabasco.

Tras tomarse cerca de una decena de fotografías, el titular de Gobernación se retiró del recinto histórico a bordo de su camioneta.