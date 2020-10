Yo no voté por el pacto fiscal; en 2007 ni era senador: Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, respondió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que él no votó a favor del pacto fiscal en 2007, como lo señaló en Twitter.

El mandatario estatal aseguró que en ese año no era senador, como lo dijo el secretario de Hacienda, y dijo que la lista de los que habían votado a favor del pacto fiscal estaba manipulada.

"En lo general estoy de acuerdo con este mensaje de Arturo Herrera. El único problema es que alguien le ha hecho errar, en un dato muy importante", señaló en Twitter.

"En 2007, yo no era senador. Era Pte. del Consejo directivo de Amedi. El link o la lista está manipulada", escribió en Twitter.

El miércoles, el titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, expresó su asombro porque algunos de los cuestionamientos más recurrentes al pacto fiscal provengan de miembros del Partido Acción Nacional (PAN), que fue el que los aprobó durante el sexenio de Felipe Calderón.

"Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón", acotó en varios mensajes en Twitter.

Señaló que en días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal.

"Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros", puntualizó.

Incluso Herrera Gutiérrez incluyó una liga para poder consultar quiénes votaron en aquel entonces esa reforma, por si alguien tiene curiosidad de verlo.?En ella se puede ver que los diputados panistas fueron los que emitieron 187 votos a favor, y 42 en pro en el Senado para aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes.? Avalaron los cambios las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.