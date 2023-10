Ciudad de México.- Este viernes, por quinto día consecutivo, cientos de trabajadores del Poder Judicial se mantuvieron en paro nacional de labores y protestaron afuera de la sede en San Lázaro por la extinción de 13 fideicomisos.

El cese de labores inició el lunes 16 de octubre y fue decretado el miércoles 18 de octubre; se mantendrá hasta el próximo martes, día en que se realizará el parlamento abierto por el presupuesto de 2024 en la Cámara de Diputados, donde participarán representantes sindicales del Poder Judicial.

Ese mismo día se prevé que se discuta y vote en el Senado de la República la minuta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara Baja el pasado 17 de octubre.

“¡Yo sí trabajo, no vivo en palacio!”, “¡Congreso, entiende, la justicia no se vende!”, “¡Cuidado, se avisa, el Poder Judicial no se pisa!”, “¡Poder Judicial, esta lucha hay que ganar!”, “¡No es por dinero, es por autonomía!”, “¡Amigo, entiende, el trabajo se defiende!” y “¡No son privilegios, son nuestros derechos!” fueron consignas que corearon los trabajadores que se reunieron en la sede de San Lázaro.

Asimismo, rechazaron la “intromisión al Poder Judicial” que pretende realizar el Poder Ejecutivo por medio del Legislativo, señalaron los trabajadores en sus pancartas.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jorge Mario Pardo Rebolledo expresó su solidaridad con el personal que labora en el Poder Judicial de la Federación (PJF) “en estos tiempos complejos”.

“En estos tiempos complejos, convulsos, mi solidaridad [está] con absolutamente todo el personal del Poder Judicial de la Federación y manifestar que, a pesar del contexto, de las problemáticas que pudiéramos advertir y de lo convulso que puede presentarse el ambiente, en el Poder Judicial de la Federación tenemos clara cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro compromiso”, resaltó.