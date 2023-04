Yucatán es la nueva ruta para migrantes del "sueño americano": INM

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., abril 18 (EL UNIVERSAL).- Yucatán ya es una "nueva ruta" de los migrantes que buscan el llamado "sueño americano", aseguró la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Carmen Yadira de los Santos Robledo.

Debido al flujo migratorio de personas que tratan de llegar a los Estados Unidos, el paso por Yucatán ya es una nueva ruta, rumbo al norte del país, aseguró.

De acuerdo con de los Santos Robledo, delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), en la entidad, explicó que han cambiado la dinámica de los flujos migratorios.

"Están coincidiendo con algunas nacionalidades en específico y están buscando nuevas rutas, justamente para cumplir su cometido", dijo. En relación a si realmente, la ciudad de Cancún, es el destino de los migrantes detenidos, ya que, ellos han manifestado que es su punto final de travesía, o es una estrategia para desorientar a las autoridades, únicamente contestó: "muy probablemente".

Hay que recordar que, en días pasados, fueron detenidos por autoridades policiacas, 156 migrantes y luego en otra acción otras 86 personas, entre ellas, originarias de La India, Brasil, algunos de Vietnam, y de Centroamérica. La delegada, dijo que se trata de "un flujo migratorio que varía, y normalmente corresponde a ciertos meses.

La delegada del INM explicó, que los migrantes ya no se encuentran en Mérida, y fueron enviados a Villahermosa, pero no han sido deportados, ya que, aun se estudia su estatus migratorio. "Cada caso es diferente y así se define" dijo.

Manifestó que sobre el posible tráfico de personas, es una investigación que no le corresponde al INM sino a otras autoridades.