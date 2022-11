Yucatán rechaza permanencia del Ejército en las calles hasta 2028

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El Congreso de Yucatán no aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados que contiene reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional.

En la sesión del pleno del Legislativo, se concretó la negativa por mayoría, con 16 votos a favor y 9 en contra, con el argumento de que no había certeza para aprobar esa reforma, en la que se contempla que el Ejército apoye labores de seguridad hasta el año 2028.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación dispuso que el Congreso estatal no avale la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la cual ya está validada por 20 congresos estatales y sería publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Este fue votado a favor por la bancada del PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en tanto que Morena, PRI, Partido Verde y PRD votaron en contra del dictamen.

"La solución ante la crisis de violencia que vive nuestro país es construir una nueva alternativa de paz y de justicia, donde se respete el Estado de Derecho, las libertades y los derechos humanos. México sí tiene opción para recuperar la tranquilidad de las y los mexicanos", declaró Vida Gómez Herrera, coordinadora de la Fracción de Movimiento Ciudadano en la localidad.

También, la diputada Carmen González Martín, habló a favor del dictamen, señalando que el Estado sigue siendo seguro.

"Yucatán acatará todo lo decidido, pero también levanta la mano en un sentido de generar mejores marcos jurídicos que garanticen el mejor actuar de las fuerzas armadas como también la seguridad y certeza jurídica sobre su labor", declaró.

En contra, se manifestaron los diputados, Gaspar Quintal Parra, coordinador de la fracción del PRI, Rafael Echazarreta Torres, de Morena y Eduardo Sobrino Sierra, del PRD.

La coordinadora de la fracción morenista, Alejandra Novelo, quien también habló en contra, insistió en que el Legislativo estatal estaría traicionando al país al no avalar la minuta.

"Que, así como se visten de rosita y marchan para defender a la indefendible, como ustedes le dicen, intocable burocracia dorada del INE, deberían de defender a la gente y votar a favor de la seguridad del pueblo. El no aprobar la minuta en sus términos, es una traición", apuntó.

El dictamen aprobado señalaba que no había claridad en uno de los puntos, sobre la entrega de recursos a los estados y municipios para reforzar la seguridad.

Yucatán es apenas el segundo estado que no avala dicha minuta, junto con Guanajuato quien también la rechazó.