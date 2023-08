Yucatán registra 34 casos de dengue en menores de edad

A-AA+

MÉRDIA, Yuc., agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Los informes de la Secretaría de Salud en Yucatán, revelan que en las últimas dos semanas se han atendido 34 casos de dengue de gravedad y todos ellos de menores de edad que han sido hospitalizados; con estos casos de menores de edad, Yucatán se mantiene en segundo sitio a nivel nacional en número de enfermos de este mal.

El propio Hospital Agustín O'Horán de la ciudad, reportó que el 10 por ciento de los casos que llegan al nosocomio son de gravedad, y todos ellos de pacientes que han requerido hospitalización y la mayoría son menores de edad.

Sobre esto, el director del Hospital Agustín O'Horán, Marco Cetina Cámara, indicó que en las últimas semanas se han atendido 34 casos de dengue de gravedad, principalmente menores de edad.

Asimismo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó que en la segunda semana de agosto confirmó 100 nuevos casos de dengue en Yucatán, por lo que este año ya van mil 392, lo que mantiene a Yucatán como el segundo estado con el mayor número de enfermos por esta enfermedad.

"Estamos en un repunte de dengue, sin embargo, Yucatán no ha sido afectado por otros padecimientos como el zika, chikungunya y conjuntivitis, y a diferencia de otros estados donde incluso se enfrenta un nuevo brote de covid", manifestó.

El galeno indicó que el oriente del estado es la zona más afectada por el dengue, "por ello, las autoridades de salud reforzaron las campañas de fumigación", en esa área.

Por otra parte, el especialista señaló que el Covid ha se mantiene estable en Yucatán, "pues no hemos tenido ningún caso de gravedad, no obstante que el Gobierno Federal ha señalado que a nivel nacional se registra un repunte de la enfermedad".