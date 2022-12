Zambrano abre la puerta del PRD a Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reiteró la invitación de ese partido a Ricardo Monreal en el sentido de que tiene las "puertas abiertas" para que sea uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición Va por México.

En rueda de prensa en el Senado fue cuestionado sobre la invitación que en ese sentido le hizo el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Chazaro, a lo cual Zambrano dijo que son tiempos de sumar.

Después de encabezar el Encuentro de Autoridades Locales y Legisladores del PRD, en el Senado, Zambrano, apuntó que "son tiempos de sumatorias, de unidad de todos aquellos quienes estén dispuestos a enfrentar esta embestida autoritaria de parte del gobierno de la República".

A pregunta expresa si las puertas del PRD están abiertas para que Monreal aspire a la candidatura de oposición, apuntó:

"Así es, así como lo dijiste, abiertas las puertas, en todo caso, y entiendo que esto es lo que han manifestado los demás dirigentes de los otros partidos de la coalición. Pero, en todo caso, si él decide caminar acá, sería una carta como lo dijo Cházaro allá en Madrid, la semana pasada, nosotros estaríamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa para ser considerado como uno de los posibles candidatos de la coalición".

Argumento que "desde hace rato que el papel del senador Monreal no está allá, sino acá, del lado de quienes estamos dispuestos a enfrentar este autoritarismo".

Reconoció que " no sé cuáles son sus cálculos políticos, especialmente en los últimos días lo han agredido groseramente tanto ayer en Pachuca, como también desde Palacio Nacional, y pues bueno él tomará su decisión y nosotros dispuestos a que sumemos los esfuerzos y las fuerzas que él pueda significar, aquí no hay que regatear sumatorias, porque se trata de defender a nuestro país, de defender la democracia, de defender las libertades y el Estado de derecho".

Pero, aclaró que esto no quiere decir que si él llegará a romper con Morena, "le diríamos: oye ya aquí te estamos esperando para que abanderes una candidatura de un gran frente".

Zambrano considero que tendrá en su momento que valorar qué papel puede jugar. Aunque, reconoció que "puede ser muy valiosa su participación acá".