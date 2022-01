Zambrano advierte de riesgos económicos y cuarta ola de Covid

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano dijo que, ante la advertencia de expertos sobre diversos riesgos económicos en nuestro país por el crecimiento de la inflación, la degradación crediticia y la posible cuarta ola por Covid-19, el gobierno federal en lugar actuar con eficacia se dedica a derrochar recursos en la falsa consulta popular.

"Es una incongruencia y una insensatez, que el gobierno de la República no ponga énfasis en una política económica eficaz, en la que las familias mexicanas recuperen el poder adquisitivo, el cual seguirá en detrimento si para este 2022 la economía no crece y si la inflación en México y en el mundo sigue aumentando", manifestó.

El líder perredista recordó que en noviembre del 2021 la inflación alcanzó 7.37 por ciento, niveles históricos, no registrados desde hace dos décadas, lo cual impactó en el incremento a los precios de los productos de la canasta básica, aumento a las tarifas eléctricas y la caída de los salarios, lo cual no representa ningún beneficio para las familias mexicanas, sino todo lo contrario.

"Ayer amanecimos con la noticia del aumento de la gasolina y el gas, cuando una de las promesas del presidente de la República fue que no había más gasolinazos y ha pasado de todo, no hay empleos, no hay salarios dignos, hay derroche de recursos en obras faraónicas y ahora derrocharán millones de pesos en una consulta popular a modo, tramposa e inconstitucional. Ahora la cuesta de enero sin duda se agudizará y hasta empeorará por el alza de la inflación y el aumento de precios de productos", señaló.

Finalmente, Zambrano Grijalva dijo que es momento de que el gobierno federal no ignore lo que expertos advierten, que en lugar de cantar victorias y decir que "vamos muy bien en materia económica y que la pandemia está domada" que mejor implementen acciones reales y políticas públicas para que las familias mexicanas no pierdan sus empleos, para que no pierdan sus negocios y sobre todo para hacer frente a la crisis económica y contener la inflación que todo apunta a que siga al alza.