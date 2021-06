Zambrano pide investigación contra exsecretaria de Función Pública

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, exigió que se realice una investigación contra la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, "por irregularidades que cometió durante su gestión".

A través de un comunicado de prensa, señaló que "si el interés del presidente López Obrador por combatir la corrupción es genuino, debe ordenar una investigación contra la exsecretaria por sus actos de omisión y encubrimiento".

El líder del Sol Azteca, dijo que Sandoval Ballesteros incurrió en la exoneración de personajes cercanos al círculo presidencial que estaban acusados por incongruencias en sus declaraciones patrimoniales, "como el caso de Manuel Bartlett o peculado y abuso de autoridad como ocurrió con Jesús Seade".

Además, dijo, ignoró el elevado índice de contratos por adjudicación directa que emitió el actual sexenio, a pesar de que la Constitución establece que este método es solo una excepción a la licitación pública.

"La propia Irma Sandoval fue señalada por un enriquecimiento patrimonial a todas luces irregular y por falsear el precio de los inmuebles en su declaración. ¿Ahora el presidente López Obrador simplemente le dará las gracias sin antes investigar ni fincar las responsabilidades que le corresponden a la exsecretaria?", subrayó Zambrano Grijalva.

Agregó que el discurso presidencial sobre austeridad y combate a la corrupción del presidente de la República, es una simulación, que pretende seguir encubriendo con su consulta para enjuiciar a expresidentes.

"El presidente López Obrador quiere hacer una consulta sobre exfuncionarios de sexenios anteriores que costará más de mil millones de pesos, en lugar de combatir la corrupción de su propio gobierno y destinar ese dinero a salud, educación, apoyo al campo, reactivación de la economía y generación de empleos. Si tiene los elementos suficientes para investigar y enjuiciar a sus funcionarios ¿por qué no los presenta a las autoridades correspondientes?", aseveró.

Finalmente, exigió que se transparenten las finanzas de la Secretaría que hoy deja Sandoval Ballesteros.

"No permitiremos que funcionarios corruptos sigan desfalcando al erario con la venia del presidente López Obrador. Ahora que sabe que no tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, busca reorganizar las piezas de su gabinete para continuar en la opacidad con la que opera su gobierno", concluyó.