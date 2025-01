Propuestas de Ernesto Zedillo para fortalecer la democracia en México

A 100 días del nuevo gobierno, el expresidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, pidió a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detener la destrucción de la democracia para poder enfrentar los retos que se avecinan con la tormenta internacional, y con el nuevo gobierno de Estados Unidos para evitar consecuencias catastróficas.

"Suspender lo que se ha hecho para destruir la democracia y abolir por completo esa figura de revocación de mandato", urgió.

Refirió que hace unos días Sheinbaum dijo que México quizás es el país más democrático del mundo, pero no es así, arremetió.

Estableció que, si esa es su aspiración, todos los mexicanos la respaldaremos; se le pedirá respetuosamente que haga lo que necesario e incluso para mejorar la democracia que teníamos hasta hace unos meses.

"Primero, se necesita que ese deseo de ver a México como un país democrático sea un sincero, que haya voluntad; como decía mi mamá: Querer es poder: Para poder ser democráticos se tienen que tomar acciones ", puntualizó.

Se tiene que detener ese proceso de destrucción de las normas e instituciones que nos dieron democracia, aunque débil e imperfecta en el último cuarto de siglo, reiteró.

Consideró que una propuesta sería que, con esa superioridad política y constitucional, mediante la persuasión la mandataria puede convencer a su partido y a los otros de utilizar esa fuerza para aprobar dos artículos transitorios de la Constitución Política.

El primero, sería para dejar pendiente, dilatar, posponer la entrada en vigor de lo que se ha venido haciendo desde septiembre.

"No se trata de eliminarlo, se trataría de abrir un espacio para la deliberación, análisis, conformar o no conformar que esas reformas obedecen a buenos objetivos y no al objetivo de construir una tiranía o un estado derecho precario.

"Sería un acto importante que nos daría unidad nacional y ánimo para enfrentar lo que viene por delante", aseguró.

Otro sería proponer un artículo transitorio para dejar sin efecto en la Constitución esa "barbaridad" que es la llamada revocación de mandato, indicó.

"Es una píldora de cianuro que se ha dejado en la Constitución que no tiene ninguna justificación en un régimen presidencial que todavía existe en nuestro país", alertó.

Zedillo insistió en que se necesita una presidenta con mucho poder para un país democrático.

"Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico donde el poder real e inmenso lo ejerza instalado o junto en la oficina anexa de la Presidencia; necesitamos que mande conforme a las reglas de una República democrática", manifestó.