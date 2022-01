Zoé Robledo considera que no es preocupante aumento de casos Covid

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que no hay una situación que preocupe por el aumento de contagios de Covid-19 porque hasta el momento no han subido ni la hospitalización ni los casos graves que requieren de terapia intensiva.

"Esto no significa que el Covid haya desaparecido o que las nuevas variantes sean menos preocupantes, sigue siendo una enfermedad grave y nos tenemos que seguir cuidando, pero sí estamos observando ese comportamiento que no incrementa la tasa de hospitalización", dijo Robledo.

En entrevista, a su salida de Palacio Nacional, Robledo Aburto explicó que hasta el momento el Instituto tiene un 35% de ocupación, es decir, todavía tiene un 65% de disponibilidad.

El director del IMSS explicó que trabajaban para que ante el incremento de casos de SARS-CoV-2 no se afecte ni se suspenda la recuperación de servicios que brinda la institución.

"El año pasado concluimos con 25 millones más, entre consultas, cirugías, consultas de especialidad, detecciones, no lo queremos suspender".

Reconoció que se tiene una demanda importante para la atención ambulatoria, que es normal al inicio de año.

"Afortunadamente los módulos de atención respiratoria del Seguro abrieron desde diciembre del 2020 entonces ya tenemos un año de experiencia, estamos haciendo algunas unas modificaciones para que sea más ágil esta atención para la detección temprana y el manejo ambulatorio, acuérdense que el 80% de los casos de Covid se manejaron de manera ambulatoria en casa y con llamadas telefónicas", explicó.

Señaló que en la tercera ola de contagios tan solo en el IMSS se detectaron 750 mil casos de Covid. "Sólo tuvimos 72 mil hospitalizaciones, es decir, un poquito más o menos el 10%, en este caso creemos que la relación será todavía menor, es decir, que habrá todavía menos personas entre las que se contagian y las que requieren atención hospitalaria todavía menos del 10%".