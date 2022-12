Zoé Robledo denuncia suplantación de identidad en WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, denunció suplantación de identidad a través de mensajes por la aplicación de WhatsApp. En su cuenta de Twitter publicó una captura de pantalla en dónde supuestamente se pone en contacto con alguien llamado Dr. Betancourt.

"Dr. Betancourt. Buen día. Espero se encuentre bien. Soy Zoé Robledo. Este es mi número particular solo para mi familia y amistades como usted", se lee en la conversación.

No obstante, el titular del IMSS señaló que alguien se hizo pasar por él, y denunció el número del que provienen los mensajes.

"ATENCIÓN: Me reportan que han llegado mensajes haciéndose pasar por mí desde el número 5571292820", detalló. Asimismo solicitó que a quienes les lleguen mensajes de dicha cuenta, los ignoren porque no le pertenecen a él.

"Les pido ignorar cualquier comunicación, ya que ese número telefónico no me pertenece", escribió en la red social.