"Nunca entenderás a las burocracias si no te das cuenta de que para los burócratas el procedimiento es todo y los resultados nada".

Thomas Sowell

Por lo menos parecía que el nuevo secretario de energía sería más técnico y menos político. Miguel Ángel Maciel Torres es ingeniero petrolero y trabajó 32 años en Pemex antes de jubilarse. Fue también en este sexenio subsecretario de hidrocarburos bajo Rocío Nahle hasta que la reemplazó el pasado 16 de octubre. La experiencia, sin embargo, no sirve de mucho cuando se obedece a quien no conoce el mercado.

Este pasado 19 de octubre el flamante secretario de energía asistió al Quinto Congreso de Energía en Veracruz. Reconoció que Pemex exportará en 2023 un millón 33 mil barriles diarios de crudo, bastante menos que los 1.3 millones de 2018, pero añadió que la exportación descenderá a apenas ¡296 mil barriles! en 2024.

Si se cumple esta predicción, la exportación petrolera habrá caído 71.3 por ciento en el sexenio. Esto representaría una verdadera tragedia para Pemex. Lo sorprendente es que el secretario parece no entenderlo. Siguiendo la línea política del presidente López Obrador afirmó en Veracruz que, teniendo tanto petróleo, seguir importando combustibles equivale a "vender naranjas al extranjero para comprar jugo de naranja".

Según el secretario Maciel, "el país pierde 802 mil dólares diarios por cada 100 mil barriles de petróleo crudo que vende al extranjero, por lo que no es rentable". No se entiende, sin embargo, de dónde saca esta cifra, la cual no coincide con la información que la propia Pemex difunde. La extracción y venta de petróleo crudo ha sido siempre la parte rentable de la actividad de la empresa, mientras que Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) ha registrado fuertes pérdidas. La única refinería de Pemex con ganancias es Deer Park en Houston. Las pérdidas netas de Pemex TRI entre 2019 y 2022 fueron de 692,028 millones de pesos, según los reportes financieros auditados de Pemex.

Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM y exsubsecretario de energía, señaló en la misma conferencia de Veracruz que cada barril de petróleo crudo que Pemex coloca en el mercado genera 15 dólares de beneficio neto mientras que el sistema nacional de refinación (SNR) pierde 35 dólares por cada barril que procesa. El SNR consta de seis refinerías (Deer Park no forma parte de él). Si bien tiene una capacidad de refinación de 1.6 millones de barriles diarios, apenas logró procesar 816 mil barriles en 2022, muy lejos de los 1.1 millones de barriles comprometidos en el plan de negocios 2019-2023.

La más nueva de las refinerías, Cadereyta, fue construida en 1979, la más vieja, Salamanca, en 1950. Lo peor es que fueron diseñadas para procesar crudo ligero, pero tienen que manejar cada vez más petróleo pesado. Las refinerías ya producen más combustóleo de alto contenido de azufre que gasolina, el cual desde 2020 no se puede utilizar como combustible en alta mar. El combustóleo se está exportando barato como carga para refinerías de alta conversión en Estados Unidos y el lejano oriente, pero para reducir los costos de transporte se mezcla con crudo ligero, lo cual ha generado un déficit de petróleo ligero en las refinerías del SNR, según Barnés de Castro.

Si el presidente realmente reduce la exportación de petróleo crudo a 296 mil barriles diarios en 2024, le generará un boquete financiero a Pemex. Podría incluso provocar la quiebra de la empresa, que ya tiene patrimonio negativo. La idea de que es mejor negocio refinar gasolina que vender petróleo solo la puede sostener quien no conoce el mercado petrolero. Que esto le pase al presidente no debe sorprender, pero que le siga el juego el nuevo secretario de energía es muy preocupante.

Elefante

Todavía en mayo AMLO afirmaba que el Tren Maya sería económicamente rentable. Ahora, al desviar el impuesto a los turistas a un fideicomiso para subsidiarlo, reconoce que no lo será. En efecto, será un elefante blanco que pesará en las finanzas públicas durante décadas.

