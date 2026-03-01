Analítica de datos y productividad organizacional: evidencia, práctica y límites

En el pasado, muchas empresas podían sobrevivir con intuición, "olfato" y un par de hojas de Excel que nadie entiende. Eso ya no alcanza. La analítica de datos se volvió el músculo silencioso que decide quién optimiza y quién solo reacciona. Y no es una moda "tech": es la evolución natural de algo viejo (estadística) con algo nuevo (capacidad de cómputo y datos digitales a escala).

La idea es brutalmente simple: sin datos, estás adivinando. Con datos, reduces incertidumbre. En vez de "creo que la demanda sube", puedes ver patrones, estacionalidad, cuellos de botella, desperdicio, churn, fraude o saturación operativa, y actuar antes de que el problema se convierta en incendio. Por eso las compañías que convierten datos en decisiones suelen ganar en productividad y margen: no por "ser más inteligentes", sino por equivocarse menos y corregir antes.

La evidencia académica respalda esa intuición. Brynjolfsson, Hitt y Kim estudiaron 179 firmas públicas y encontraron que las organizaciones que enfatizan decisiones basadas en datos (DDD) muestran entre 5% y 6% más output y productividad de lo esperado, aun controlando por otras inversiones y uso de TI. En manufactura, un brief del MIT reporta que un uso más intensivo de DDD se asocia con incrementos de productividad de alrededor de 3% o más. Además, destaca que las mejoras tienden a aparecer sólo después de que la planta adopta de verdad estas prácticas, y que para un establecimiento típico el aumento de output puede ser comparable a invertir unos 5 millones de dólares adicionales en TI.

Bájalo a un ejemplo realista: una acerera en Monterrey. Si instrumenta su operación (paros, scrap, consumo energético, tiempos de cambio, calidad por lote) y lo conecta con ventas, compras y logística, deja de "sentir" la planta y empieza a medirla. El resultado no es magia, es visibilidad: pérdidas maquilladas por categorías vagas ("fue el operador", "fue la máquina") o por registros incompletos. Con esa visibilidad puedes priorizar mantenimiento predictivo donde realmente reduce paros, ajustar parámetros del proceso, balancear inventarios con menos exceso y pronosticar demanda con menos stock-outs. En pocas semanas separas anécdotas de causas, y ahí empieza la disciplina.

Ahora, el contrapeso que casi nadie quiere escuchar: invertir en datos sin capacidades complementarias es como comprar un gimnasio y jamás ir. Investigación de MIT Sloan sobre inversión en big data sugiere que el valor se materializa cuando existen habilidades y prácticas organizacionales para explotar esos datos, no sólo para almacenarlos. Y todavía más incómodo: "tener más datos" no te da automáticamente una ventaja inexpugnable; HBR y trabajos posteriores insisten en que el valor del dato depende de si se vuelve producto, sistema o aprendizaje difícil de copiar, no de la cantidad acumulada.

La barrera casi siempre es humana: definir métricas, gobernanza, calidad de captura y el hábito de revisar tableros como si fueran el tablero de un avión, no un adorno. La analítica de datos es el puente entre operar por costumbre y operar por evidencia. En un mundo con presión de costos, competencia brutal y clientes volátiles, la pregunta ahora gira en torno a qué tan rápido construyes el bucle decisión-acción-medición antes de que tu competencia lo haga primero.

(Alumno de 6to semestre de Inteligencia de

Negocios, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey)