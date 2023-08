Y yo no les diría errores,

yo les diría áreas de oportunidad”.

Marx Arriaga

Los libros secretos de la SEP fueron por fin colocados este 8 de agosto en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Pero no todos, solo los de primaria. Los de secundaria no se han hecho públicos al redactar este artículo; para hablar o escribir sobre ellos hay que encontrarlos en sitios extraoficiales. Un proceso que debió ser transparente se ha convertido en un juego de máscaras y ocultamientos.

En la primera conferencia sobre los nuevos libros, este 8 de agosto, el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, minimizó los “errores”. No hay más de 20, dijo, los cuales son realmente “áreas de oportunidad”.

“Nos dieron una clase de cinismo con cero autocrítica sobre los errores que hemos encontrado en los libros”, nos dijo ayer en radio Alma Maldonado del Cinvestav. “No se trata solo de errores ortográficos”; hay problemas conceptuales, falta de explicaciones, malas explicaciones, datos equivocados, ausencia de contenidos específicos, imprecisiones. Las multiplicaciones y las fracciones, así como la lecto-escritura, no están bien explicadas. La redacción no es adecuada para las edades correspondientes. El nuevo modelo tiene “puntos rescatables”, según Maldonado, pero hay demasiados errores de aplicación.

Ni Arriaga ni la secretaria de educación, Leticia Ramírez, parecen conscientes. Quizá sea su falta de conocimiento técnico o quizá consecuencia de un trabajo mal hecho y con prisa. Los programas de estudio sobre los que debieron basarse los libros todavía no se publican. Arriaga presume que en la elaboración participaron 1,998 docentes de grupo, “maestros jubilados, cronistas, bibliotecarios, especialistas, todo aquel que tuviera el corazón noble”, pero de poco sirve cuando los colaboradores no tienen los conocimientos técnicos necesarios. No se hicieron pruebas piloto, no se discutieron los libros en los consejos técnicos de las escuelas.

El volumen multigrado México: grandeza y diversidad, de la serie Nuestros saberes, no tiene una redacción para niños. “Tomaron unos fascículos del INAH y los convirtieron en libro”, dice Maldonado. El último capítulo, “Una nueva esperanza”, de Armando Bartra, “es una oda a la 4T”. Narra que el 1ro de julio de 2018 “los votantes celebraron en calles y plazas el triunfo de un sueño compartido, transformar a México en busca de la justicia social y el bien común. La esperanza fue el alma de la campaña del Movimiento de Regeneración Nacional.. Algunos, preocupados por sus privilegios, vieron en este triunfo un obstáculo a la impunidad y a la corrupción que por décadas los había favorecido”.

La parte más ideológica se encuentra en las guías para maestros, llamadas Un libro sin recetas para maestra y maestros, inspiradas por la “pedagogía del oprimido” de Paulo Freire. Uno de estos volúmenes, el de secundaria, ensalza a los guerrilleros de los setenta, como “los que le arrebataron 80 mil pesos al Osito Bimbo” (p. 21). Narra que la Liga Comunista 23 de Septiembre, “al intentar retener” (secuestrar) al empresario Eugenio Garza Sada, provocó una situación en la que “perdieron la vida el empresario, su chofer y dos elementos del comando guerrillero”. No los mataron, perdieron la vida. El texto también apunta que, “ante la negativa a negociar” del gobierno de Luis Echeverría, el comando “ajustició” al empresario Fernando Aranguren. No lo asesinaron, lo ajusticiaron, hicieron justicia.

Hay, efectivamente, muchas áreas de oportunidad en estos libros, tantas que habría que rehacerlos completamente. En cuanto a la ideología, Alma Maldonado opina: “Necesitábamos mucho más Freinet y menos Freire”. Yo coincido.

Gasolina

AMLO dijo ayer en la mañanera que yo afirmé en este espacio que ha habido un aumento de 25 por ciento en la gasolina en México. Le sugiero leer mis artículos antes de criticarlos. Escribí que la gasolina en México es 45 por ciento más cara que en Estados Unidos. No hay otros datos.