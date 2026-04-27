Según nota publicada por Diario de Querétaro el 21 de abril de 2026, un hombre entró al Centro Cultural El Árbol, en el Centro Histórico queretano, recorrió una galería, miró hacia los lados, descolgó una pequeña pintura, la ocultó bajo la chamarra y salió sin ser detenido. La obra, un óleo de la artista Valera Crofoot, está valuada en aproximadamente cinco mil pesos.

¿Un robo menor? Una cosa mueble ajena, una cuantía reducida, una cámara de seguridad, una denuncia por presentar y una anécdota que en redes sociales pudiera convertirse rápidamente en meme, si no fuera por lo que realmente significa; oculta algo más serio ya que el robo de arte no es exactamente igual al robo de cualquier objeto.

No porque todo cuadro deba ser tratado como tesoro nacional, no porque cada pintura, fotografía, escultura o grabado tenga que recibir la protección penal de una pieza arqueológica, un documento histórico o un monumento artístico. El derecho necesita categorías precisas, pues no puede castigar con base en sentimientos estéticos ni convertir cualquier objeto valioso para alguien en patrimonio cultural de la nación.

Entre la cosa común y el patrimonio cultural oficialmente reconocido existe una zona intermedia, el arte vivo, es decir, la obra que todavía no ha sido canonizada, declarada, inventariada, asegurada o museificada pero que ya forma parte de un ecosistema cultural real. Una pintura colgada en una galería independiente no es sólo tela, bastidor y pigmentos, es también trabajo creativo, trayectoria personal, confianza del artista, esfuerzo del espacio que la exhibe y posibilidad de encuentro con el público.

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El derecho suele proteger mejor al arte muerto que al arte vivo. Cuando hablamos de zonas arqueológicas, monumentos históricos, archivos antiguos o piezas declaradas patrimonio, aparecen instituciones, protocolos, registros y sanciones especiales; cuando hablamos de una obra contemporánea expuesta en un centro cultural pequeño, el sistema suele reducirla a una categoría ordinaria, a un objeto mueble robado.

Este caso muestra esa incomodidad. La pintura no era, por lo que se sabe, un monumento artístico declarado protegido por un régimen especial; era una obra de una artista viva, exhibida en un espacio cultural abierto al público. El asunto probablemente caminará por la vía del robo común.

Pero la pregunta no se agota ahí. ¿Qué se pierde cuando alguien roba una obra de arte? ¿Sólo se pierde su precio? ¿Sólo se afecta al propietario? ¿O también se lesiona algo más tenue, pero importante, la confianza de los artistas para exhibir, de las galerías para abrir sus puertas y de la comunidad para convivir con bienes que no son mercancía ordinaria?

Una ciudad cultural no se mide únicamente por sus grandes teatros, museos o festivales; se mide por sus espacios pequeños: talleres, galerías de barrio, centros culturales independientes, exposiciones temporales, murales, bibliotecas, cafés con obra colgada, casas de cultura que sobreviven con presupuestos mínimos y mucha terquedad. Es ahí donde el arte deja de ser ceremonia oficial y se vuelve vida cotidiana.

Por eso el robo de una pintura de cinco mil pesos importa más de lo que su precio sugiere. No porque debamos pedir automáticamente más cárcel. Lo que necesitamos es otra mirada, que incluya protocolos claros para espacios culturales, capacitación mínima de policías para no desestimar denuncias ocurridas en recintos privados abiertos al público, coordinación con cámaras cercanas, catálogos básicos de obra exhibida, seguros accesibles, redes de alerta y, sobre todo, una conciencia social menos burlona frente al daño.

Robar arte no convierte al ladrón en personaje novelesco, es sólo alguien que se aprovecha de la confianza, la que es precisamente el material invisible con el que se construye la vida cultural de una ciudad.

Entre el monumento protegido y el objeto común hay un territorio amplio, vulnerable y decisivo, que es el arte que todavía está vivo.

X: @jchessal