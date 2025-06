Ataque a Irán

No basta saber cómo atacar

a los demás con el fuego,

es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti”.

Sun Tzu, El arte de la guerra

Donald Trump violó el derecho internacional, pero también las leyes de su país, al lanzar un ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, el régimen iraní es muy peligroso y la posibilidad de que logre tener armas nucleares representa un riesgo para el mundo.

El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho de los países a usar la fuerza contra otros, pero solo en defensa propia. La otra posibilidad es, como establece el artículo 42, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU decide que las medidas pacíficas son insuficientes para “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.

Irán no llevó a cabo ningún ataque previo contra Estados Unidos, por lo que no hubo defensa propia. No ha habido tampoco un acuerdo del Consejo de Seguridad para usar la fuerza contra Irán por violación al Tratado de no Proliferación Nuclear. El ataque del 21 de junio viola las leyes internacionales.

La Constitución de Estados Unidos le da el poder de declarar guerras al Congreso, pero no al presidente. Lo ha hecho en 11 ocasiones, aunque algunas declaraciones involucraban a varios enemigos, en la primera y segunda guerra mundiales, por lo que puede decirse que solo ha autorizado cinco guerras. Desde la década de 1950, sin embargo, los presidentes estadounidenses han violado su propia Constitución al participar en intervenciones bélicas en Corea, Vietnam, Afganistán e Iraq. El bombardeo de Irán es también un acto de guerra.

Irán ha tenido un programa nuclear desde los años cincuenta, en el gobierno de la familia Pahlavi, que en un principio fue respaldado, paradójicamente, por Washington. Se suspendió tras la revolución islámica de 1979, pero se reanudó más tarde. En 2003 el gobierno iraní afirmó haber dejado atrás el programa de desarrollo de armas nucleares para concentrarse en usos pacíficos de esta energía. Sin embargo, el país ha estado enriqueciendo uranio a niveles de 60 por ciento de pureza, lo que señala la intención de fabricar armas. Ha habido negociaciones internacionales con Teherán sobre el tema, pero Irán se ha negado a suspender los procesos de enriquecimiento. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a estos niveles. El pasado 12 de junio la junta de gobernadores de la IAEA declaró que Irán no estaba cumpliendo con sus obligaciones en materia de no proliferación nuclear y que no había podido verificar si su programa nuclear es “exclusivamente para usos pacíficos”. Tras esta resolución, Irán anunció planes para abrir una nueva planta de enriquecimiento y para aumentar la producción de material fisible enriquecido. Era un reto abierto.

Quizá el ataque pueda justificarse por estas circunstancias, pero no está claro que Estados Unidos haya agotado previamente los esfuerzos por convencer a Irán de suspender su programa nuclear. No hay certeza, por otra parte, de que el ataque haya destruido la capacidad iraní de fabricar armas nucleares.

Sin embargo, el bombardeo ha logrado al parecer un objetivo importante. Después de una represalia iraní, que lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Qatar e Iraq, los cuales fueron en su mayor parte derribados sin causar daños, el presidente Trump anunció ayer por la tarde que Israel e Irán han aceptado un cese al fuego. Si esto es así, el presidente de Estados Unidos podrá acreditarse un triunfo tras su ataque a las instalaciones nucleares iraníes.

¿Ahora sí?

“En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos”, declaró ayer la presidenta Sheinbaum. Ojalá. López Obrador primero negó que faltaran, luego prometió muchas veces que estaba a punto de restablecerse el abastecimiento. Hoy nos dicen que será en julio.

