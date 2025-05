Ayuda para completar la historia

Necesito que me ayuden a un ejercicio que ya veremos cómo resulta. Hace algunos meses escribí un artículo que llamé “La fuga: un acercamiento local a la huida de Francisco I. Madero de San Luis Potosí el 8 de octubre de 1910”. Ustedes no lo vieron por aquí porque ese texto tenía una intención más académica que se cumplió hace poco que Letras Históricas, de la Universidad de Guadalajara lo publicó. Sin embargo, tengo una deuda que quedó pendiente porque no era lugar para lo que les voy a explicar.

Ese artículo reseña, basado en los textos de los hermanos Mascorro Cancino, como su título lo indica, la fuga del prócer revolucionario de nuestra ciudad, previo al famoso 20 de noviembre. Los Mascorro fueron una familia de ferrocarrileros proveniente de Coahuila que se asentaron en San Luis a principios del siglo pasado. Ellos, junto con un buen número de potosinos adeptos a la causa, ayudaron que Madero saliera primero de San Luis y luego de México para posteriormente regresar y que pasara lo que después pasó y que todos sabemos. La cosa es que los documentos redactados por los hermanos nombran a un buen número de personas que ayudaron a escapar a Madero y nos hacen ver que el escape no fue, contrario a lo que pensamos, sencillo; al contrario, fue peligroso y requirió de una logística importante donde más de una decena de personas participaron arriesgando sus propias vidas.

Esa es justamente mi tarea pendiente: investigar sobre las personas nombradas en esos textos, indagar sobre ellos o bien, preguntar a alguien que quizá los haya conocido y que quisiera compartir aquello que seguramente les contaron. Los Mascorro mencionan a Julio Peña, Martín Tamayo, Manuel Montante, Ruperto Guzmán, Luis T. Bustamante, Paulino Murillo, Manuel Maldonado, José Cervantes, José Rodríguez, Nazario Uyuoa (sic), Pedro González, Otilio Montaño, Pedro Ramos, Juan Bustos, Melquiades Álvarez, Antonino Nieto, Eusebio Loredo, Víctor Nava, Navor (sic) Martínez y Pablo Domínguez: además de en Cedral, Miguel Soliz (sic) en Carbonera Francisco Murguia; Alberto Cabrera Tórrez (sic) en Villa Zaragoza; Eusebio Loredo, en pueblo Cuesta de Campa; Familia Nava, en Rancho los Gómez; Tomás Gómez, en la Sauceda Esteban Gómez; en Tenorio Miguel Nieto; en Alaquines, Paulino Navarro y Víctor Cuellar; en Salinas Ruperto Guzmán, además de Eusebio Loredo, Víctor Nava y Antonino Nieto. He escrito los nombres tal cual aparecen. Desafortunadamente, no tengo los segundos apellidos de ellos. Pero todo tenían en común la convicción por la causa maderista, algunos militando formalmente en el partido liberal. Varios de ellos, no todos, fueron ferrocarrileros o relacionados con el gremio.

Si a usted su abuelo le contó una historia sobre cómo ayudó a que Madero escapara y su nombre coincide con alguno de esta lista, escríbame por favor a yolanda.camacho@uaslp.mx, quizá pueda ayudarme a completar la historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí