Baños mortales

"No somos nadie

y menos en un baño".

En los tiempos actuales ir a un baño, sea este el de una gasolinera, bar, restaurante o cualquiera que sea público, implica ya una serie de medidas de autoprotección. No piense estimado lector que exagero, no me refiero, a los virus y bacterias, con no tocar nada se puede uno salvar, y supongo que los mexicanos ya no la sabemos de no jalar la palanca de inodoros y mingitorios por los miles de gotas de menos de tres micrómetros que saltan hasta un metro y medio. Los picaportes es otro gran dilema, por eso hay que abrir y cerrar con la mano envuelta en papel, o si Usted es "fifí" con guantes, hasta aquí no hay problema de morir.

El tema es otro, son los baños de restaurantes, bares, antros, etc., que pertenecen a la maña. Esos, que casi se encuentran en zonas turísticas, lugares que se han convertido en lavado de dinero, que pertenecen a un testaferro, que casualmente es a la vez servidor público en la demarcación del sitio, mismo que fue impuesto por la propia maña para proteger sus intereses. Lugares bonitos, bien decorados, apantalladores, donde desgraciadamente son atraídos los jóvenes como moscas, con chicas bonitas que entran gratis y ahí están sentaditas. Lugares de distribución de drogas, prostitución, trata y tráfico de personas.

Espacios que tienen cámaras de CCTV por todos lados y los chavos ni en cuenta, monitorean todo, desde mesas, barra, pasillos y baños, a la vez cuentan con salidas de emergencia privadas y cuartos exclusivos con accesos controlados. Como son también lugares de reuniones y esparcimiento para integrantes de la maña, los baños se convierten en "salas de junta de trabajo", donde todo puede pasar, desde esnifar, inyectarse, fumar cristal, violaciones tumultuarias, asesinatos y desapariciones.

Una vez que Usted entra a uno de esos lugares, olvídese, está ya en peligro constante, es un micro universo con sus propias reglas de juego criminal, ahí nada lo salva, está en las redes de la maña. Aparte, cuentas y comandas infladas, alcohol adulterado, mal servicio, meseros coludidos y "hostess" también para hacer de Usted una víctima fácil. Desde una madriza monumental por los guardias de seguridad, hasta una desaparición forzada por haber estado en el baño, en el momento menos indicado y ser testigo de un delito, ya no podrá salir vivo del baño, ni del restaurante, bar o antro.

TAPANCO: Los baños de la muerte existen, porque alguien les dio permisos para la actividad comercial del negocio, la inversión de lavado de dinero, el Municipio abriendo la inversión mañosamente, el Estado anfitrión en una especie de gobernanza criminal. Lugares de remanso para bandidos mimetizados como inversores y detonantes de la economía local. Y que cree estimado lector, hasta Alcaldes y Gobernadores cortan el listón de inauguración de vez en vez.

