Basura tecnológica y moda rápida

La contaminación en todos sus aspectos es un problema mundial en los últimos años, hemos pasado de la contaminación del aire, el agua, en la tierra, -ciudades y bosques-. Mucha de esta contaminación es generada por basura derivada de residuos electrónicos como: televisiones, celulares, computadoras, aparatos electrodomésticos, y una última contaminación de la que se han preocupado muchas organizaciones internacionales más reciente que es el desecho de la ropa.

Antes no existían los problemas de la contaminación derivada de basura electrónica o tecnológica, y derivada del desecho de la ropa. Debido a que, en la casa de nuestros padres, los aparatos electrónicos, primero eran pocos y segundo, duraban mucho tiempo, como decía mi abuelita “toda una vida”, desde que te casabas hasta que morías, muchos de estos aparatos electrónicos se pasaban de generación a generación, nada se tiraba o desechaba.

En la actualidad, no ocurre esto, un ejemplo claro de esto son los cambios de temporada, ya que con cada cambio de temporada las nuevas familias cambian el color de los electrodomésticos, o si aparece una marca de computadoras, televisores o teléfonos más nuevos o con mejor tecnología, igual se cambian modificando lo anterior y lo desechamos.

Por otra parte, en relación a la ropa o vestido, recuerdo que antes un vestido pasaba por varias generaciones, no sé si porque era de buena calidad o porque había necesidad de su rehusó. Pero ahora las cosas han cambiado, porque las prendas no están a la moda, y como dicen los expertos: hay organizaciones textiles que producen fast fashion -moda rápida- que permite que las prendas de vestir se tengan que cambiar rápidamente porque ya no están a la moda y son desechables. Además, que esto se relaciona con problemas donde la ropa es un aspecto sensible en la contaminación, Greenpeace internacional refiere que hay grandes cantidades de ropa con contenido de poliéster -ropa plástica- contamina los océanos.

Ante los residuos electrónicos los cuales no sabemos que tratamiento darle y los tiramos a la basura normal, le comparto mi estimado lector, que hay materiales peligrosos como metales pesados que se encuentran en las pilas o algunas piezas de estos, que tienen: mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico, antimonio, cromo, entre otros, los cuales pueden causar daños a la salud y al medio ambiente.

En relación a la moda rápida hay referencias de que la segunda industria más contaminante a nivel internacional es la industria de la moda. Por otra parte, en Estados Unidos de Norteamérica cada persona genera 11 kilogramos de residuos textiles, mismos que se desechan a la basura normal. Hay estudios en México que indican que al menos 50% de la ropa de nuestro armario no la usamos y terminamos tirándola.

Frente a estos problemas relacionados con la contaminación, estimado lector, no podemos olvidar que todas nuestras acciones cotidianas tienen un impacto en el medio ambiente, por lo que necesitamos pensar muy bien que estrategias podemos aplicar desde la trinchera de ciudadanos para contribuir a disminuir la contaminación en estas dos vías.

En el caso de los residuos electrónicos: 1º. Reducir el consumo de aparatos electrónicos o tecnológicos o como dicen algunos expertos, tener un consumo responsable; 2º. Reparar si algo se descompone, no tirarlo; 3º. Reutilizar hasta que se pueda; y 4º. Reciclar. Cuando ya no sea de utilidad, buscar algún centro especializado donde le den tratamiento adecuado a los aparatos que no queremos. No desecharlo en la basura normal.

Para el caso de la moda rápida, lo que podemos hacer es: 1º. Realizar compras responsables y sostenibles. Es decir, comprar prendas que tenga una larga vida útil, observar muy bien que necesitamos y lo que será una compra de calidad en el largo plazo. 2º. Reparar y reutilizar; 3º. Intercambiar prendas con las hermanas, primas, amigas, cuando una prenda no nos guste o no sea de utilidad en nuestro guardarropa; 4º. Transformar o reciclar las prendas que tenemos cuando nos aburren -denominado upcycling en inglés-.

Con algunas de estas acciones estamos abonando cotidianamente a disminuir la contaminación.

@Marbygm

mbygm99@hotmail.com