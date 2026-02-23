Cabeza de la hidra

"Esta serpiente parecía destinada a la eternidad. A la última cabeza, que era inmortal, Hércules la enterró bajo una gran piedra, y donde la enterraron estará ahora, odiando y soñando".

Jorge Luis Borges

La muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, es el triunfo más importante del gobierno mexicano en mucho tiempo en la guerra contra el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas de México, quizá la más fuerte y ciertamente la que mayor crecimiento ha tenido.

El Mencho nació en 1966 en Aguililla, Michoacán, en una familia de agricultores. Dejó la primaria y empezó a trabajar desde muy joven en el campo, primero en cultivos de aguacate, después de marihuana. Emigró ilegalmente a Estados Unidos, donde fue arrestado por primera vez en San Francisco a los 19 años. Más adelante fue detenido en otras ocasiones.

En 1996 se le deportó a México. En nuestro país trabajó primero como policía local en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco, después pasó al crimen organizado, originalmente en el Cártel del Milenio. Se casó con una hermana del líder del grupo. En 2007 participó en una escisión, Los Mata Zetas, que actuó como brazo armado del Cártel del Milenio. Los Mata Zetas se presentaban como justicieros que castigaban a quienes realizaban secuestros y extorsiones. En 2010 se independizaron bajo el mando de El Mencho y pronto empezaron a conocerse como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entraron en conflicto con el Cártel de Sinaloa y empezaron a ganarle terreno.

Las autoridades estadounidenses consideran hoy al CJNG como la mayor amenaza criminal para su país. Maneja operaciones de tráfico de drogas, como fentanilo, heroína y metanfetaminas, pero también comete otros delitos. La DEA ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por El Mencho. A la organización se le atribuyen un sinnúmero de actos de violencia, entre ellos el derribo de un helicóptero militar en 2015 y el atentado contra el hoy secretario de seguridad federal Omar García Harfuch en 2020.

No conocemos los detalles del "abatimiento" de El Mencho. Las primeras informaciones de ayer fueron de bloqueos y violencia en Jalisco. El gobernador Pablo Lemus informó que "fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona". El gabinete de seguridad dio a conocer que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales". La Secretaría Defensa, no el gabinete de seguridad o la Secretaría de Seguridad (significativo), anunció que lo mató en un operativo.

La muerte de El Mencho es el mayor triunfo policial del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es tan importante o más que la aprehensión de El Mayo Zambada, en julio de 2024, solo que esta fue realizada por autoridades estadounidenses y cuestionada por el propio López Obrador. El triunfo, sin embargo, será costoso para el país. Lo hemos visto muchas veces. Descabezar una organización criminal como esta producirá reacciones de violencia y guerras intestinas.

López Obrador afirmó que Felipe Calderón "le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y desde entonces hay mucha violencia en México". La violencia, sin embargo, aumentó en los tiempos de López Obrador pese a su política de "abrazos y no balazos". Hoy el gobierno de Sheinbaum parece haber logrado el mayor golpe posible en esta guerra inacabada contra las drogas. El Mencho, el líder que parecía invencible, ha sido abatido. La hidra, esa serpiente de muchas cabezas, sigue viva.

