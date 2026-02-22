Semana mordiente

Entre tanto incendio por aquí y por allá, con la inconstitucionalidad de los aranceles naranjas, la develación de atrocidades de los más poderosos, con tanto ser humano negando su esencia y el calor a todo lo que da, ha sido una semana ardiente y más: mordiente, palabra que entre sus acepciones tiene la de "corrosivo(a)".

Las modas virales, los retos, los filtros, etc., están sincronizados para que nos distraigamos de otra agenda, la real, la que abarca carencias generales y patologías particulares. "Desvío mediático", le llaman algunos. Niebla, caja china, manipulación. Este año han sido las personas con máscara de animales, casi siempre mamíferos, que tratan de llamar la atención actuando como cuadrúpedos. Entre la risa y el llanto, los memes han estado buenos, la verdad, antes de su enésima repetición. La ansiedad, el hastio y el estrés de la sociedad actual toman caminos hasta ridículos, pero todo es síntoma. Empezamos con perrhijos y ahora no hayamos como salir de este absurdo impuesto a fuerza de capital económico.

Este viernes la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos corroyó (anuló) los aranceles y sanciones impuestos por el presidente Donald Trump a otros países y a empresas de su propio país. Unas horas después el no-ganador del Premio Nobel de la Paz anunció un arancel general de 10 a 15 por ciento y amenazó neronianamente con otro incendio: «Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país, puedo hacer lo que quiera, ¿pero no puedo cobrar un solo dólar?»

Mientras todo muerde, arde, el diputado federal Sergio Mayer pidió una licencia para entrar al reality de Televisa La Casa de los Famosos. Leo en X que este personaje ha tenido "53 faltas en 62 sesiones, llevó a la Sonora Santanera a San Lázaro cuando las inundaciones eran prioridad, tiene 5 iniciativas CINCO, una de ellas es sacar una pinche moneda conmemorativa".

Como siempre, las cartas en México se tardan en llegar. La de despido a Marx Arriaga como director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública le llegó "apenas" después de cien horas de que se lo notificaron verbalmente, las cuales permaneció "atrincherado" en su oficina. Las acusaciones de negación y cambio han sido de ida y vuelta con el secretario Mario Delgado y otros voceros del partido hegemónico. La sucesora de Marx, la poeta Nadia López, exdirectora de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, llega también en medio de varios señalamientos. A ver qué cambios hacen. No sé cómo están los libros de texto por estado. ¿Alguien tendrá los de San Luis Potosí que me los preste?

En San Luis Potosí el fuego ha mordido en la capital y varios municipios, con más de 800 hectáreas afectadas por 18 incendios. El de Mexquitic se veía desde el otro lado de la zona metropolitana. Baldíos y sembradíos han ardido y no se conocen las causas. Ayer seguían sin control los de estación Montaña (Cerritos) y San Carlos (Guadalcázar). En algunos casos el fuego ha llegado a zonas urbanas. Además del daño directo, preocupa el daño atmosférico, la contaminación que queda en una zona donde no hay medición de calidad del aire y si la hay no se toman medidas. Ya hay demasiados vehículos contaminantes que se apoderan hasta de banquetas y zonas peatonales, que enrarecen con su nata gris el aire potosino.

A este calor social hay que sumarle cada vez más infernales patines motorizados (por aquello de que son ´del diablo´, y porque hay tantos), que sin ser reconocidos como transporte son usados sin obedecer las señales de tránsito. Bueno, tampoco los conductores de otros transportes las siguen, por bravuconería, prisa o descuido. Cebras, semáforos en rojo, vuelta con precaución, esquinas en amarillo, rampas de discapacidad... todas se las suelen pasar por el arco del triunfo, más pendientes del celular.

Voyme esta semana con estos versos de Roberto Juarroz: «Todo salto vuelve a apoyarse. / Pero en algún lugar es posible / un salto como un incendio, / un salto que consuma el espacio / donde debería terminar. / He llegado a mis inseguridades definitivas. / Aquí comienza el territorio / donde es posible quemar todos los finales / y crear el propio abismo, / para desaparecer hacia adentro.»

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: ya está a la venta el nuevo número de la revista La Corriente, donde se invita a conocer El blues de la Línea Roja, el reciente libro del escritor potosino Julio Rangel. Tiene fragmentos del libro publicado en y acerca de Chicago, una entrevista que le hizo José de Jesús Ortiz y una reseña de este columnista. Viajen con él en el metro, en camión, en sus lecturas e historias.

Posdata 2: nuestro catálogo está creciendo y ya llegamos al libro 15 publicado con nuestro ISBN. Esta semana mi novela La bruja guachichil, palabras para otra magia salió a otros estados de la república (quedan pocos ejemplares, aproveche) y están en puerta varios proyectos. Pueden sumarse como patrocinadores, coeditores y lectores. Estén pendientes(as).