Cambios Demográficos en México y su Impacto en los Negocios

México siempre fue un país de jóvenes; hoy esa realidad está cambiando. Mientras muchas empresas se enfocan en la transición tecnológica, ignoran un cambio silencioso que está redefiniendo el mercado: la transformación demográfica. En el año 2000, la edad mediana en México era de 22 años, en 2020 fue de 30.5 años y para 2050 se proyecta que llegue a 43 (CONAPO, 2025). En una sola generación, el país está viviendo una transformación que en Europa tomó seis décadas.

Este cambio está impulsado por dos factores fundamentales. Primero, la tasa de fecundidad cayó de 6.8 hijos por mujer en 1960 a 1.9 en 2024, por debajo de la tasa de reemplazo (Banco Mundial, 2026). Por otro lado, la población está envejeciendo aceleradamente. Hoy más de 17.1 millones de mexicanos tienen más de 60 años, representando el 12.8% de la población (INAPAM, 2025). Para 2030, se proyecta que habrá más adultos mayores que niños y para 2070, uno de cada tres mexicanos pertenecerá a ese grupo (CONAPO, 2025).

Este cambio no es solo demográfico, es económico. Redefine quién consume, qué compra y hacia dónde va el mercado. Por ejemplo, en la industria juguetera, los nacimientos pasaron de 2.5 millones en 2012 a 1.9 millones en 2022, lo que representa más de 600,000 consumidores potenciales menos en una sola década (INEGI, 2025).

En contraste, está creciendo un mercado que muchas empresas todavía ignoran: la economía plateada, la cual se refiere a todos los productos y servicios orientados a personas de 50 años en adelante. A nivel global, alcanzó un valor de 2.75 billones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 5.45 billones para 2033. En México, este segmento ya representa alrededor del 28% del PIB, por lo que es clave conocerlo a profundidad (MarketIntel y Business Research, 2025).

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Sin embargo, el cambio no solo viene de la edad, también se hace presente en la transformación de la estructura del hogar. Las parejas DINKs (parejas con doble ingreso y sin hijos) ya representan el 8.6% de la población mexicana, de acuerdo con el INEGI (Universidad Autónoma de Sinaloa, 2021). Por consiguiente, sin gastos de crianza, este tipo de hogares destinan sus ingresos a viajes, experiencias, tecnología y bienestar, convirtiéndose en otro segmento clave que las empresas pueden aprovechar.

El impacto más profundo está en la fuerza laboral, la base del crecimiento económico del país. Un menor número de nacimientos hoy implica menos trabajadores en el futuro. La OCDE (2025) menciona que, sin ajustes de políticas públicas, el envejecimiento global podría reducir el crecimiento anual del PIB per cápita en 0.4 puntos porcentuales. En México, la tasa de dependencia de adultos mayores pasará de 0.14 en 2023 a 0.36 en 2060. Por lo que el bono demográfico, etapa en la que la población productiva supera a la dependiente, se estima que llegará a su fin alrededor de 2050. A partir de entonces, el crecimiento del PIB dependerá cada vez más de la productividad y la innovación.

Comprender los cambios demográficos ya no es opcional; se ha convertido en una necesidad estratégica. La población no solo crece o disminuye: se transforma en edad, prioridades y formas de consumir. En este cambio silencioso es donde se define el futuro de los negocios. La demografía no miente, y las empresas que la logren anticipar estarán en una posición más sólida para competir en mercados cada vez más exigentes.

Ivanna Tello Alba, estudiante de 4to semestre de Administración Financiera

en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí